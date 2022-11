"Mi fa sorridere", "Impari a rispettarmi". È scontro tra Carolyn Smith e Lucarelli

Le polemiche non finiscono mai e la stagione in corso di Ballando con le stelle ne è la dimostrazione. Fin da quando è cominciato, il programma di Milly Carlucci è al centro delle cronache. In origine è stata la polemica sul presunto conflitto di interessi tra il ruolo di Selvaggia Lucarelli (giudice) e il suo compagno Lorenzo Biagiarelli (concorrente). Poi è stata la lite tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. E poi ancora l'espulsione di Enrico Montesano dopo che Selvaggia Lucarelli ha fatto emergere il caso della t-shirt della X Mas dall'attore durante le prove.

Sarebbe stato già abbastanza ma non è tutto, perché ancora una volta Selvaggia Lucarelli è finita al centro di una querelle sollevata da Carolyn Smith, anche lei componente della giuria di Ballando con le stelle. In un'intervista al vetriolo rilasciata al magazine Tv sorrisi e canzoni, la coreografa e volto storico del programma di Milly Carlucci non le ha sicuramente mandate a dire alla sua collega di giuria: " Mi fa sorridere quando entra nel merito dei miei giudizi tecnici... È un po' come se correggessi a lei la grammatica italiana ". E in merito al compagno della giornalista, Carolyn Smith ha commentato: " Non è empatico, non ho visto la sua anima ".