"Mi fissi?", "Ti spacco la faccia". Scoppia la rissa alla Zanzara: cosa è successo

Momenti di alta tensione nell'ultima puntata de La Zanzara. Tra due ospiti è improvvisamente scoppiato un botta e risposta, e il duro litigio ha rischiato di degenerare in una vera e propria rissa. Per fortuna Giuseppe Cruciani è riuscito a intervenire in tempo e, interrompendo momentaneamente la diretta, ha tenuto sotto controllo la situazione e ha scongiurato un contatto fisico tra i due. Da una parte Musta Rè, giovane rapper di origine egiziana; dall'altra Giuseppe Barboni, manager del lusso. Il ragazzo ha sostenuto una teoria piuttosto stramba: meglio spacciare piuttosto che rapinare e fermare le persone per minacciarle con un coltello.

Il diverbio è nato mentre il conduttore della trasmissione radiofonica stava presentando Barboni, imprenditore specializzato nella compravendita di beni di lusso che nel 2022 è stato inserito da Forbes tra i primi 100 manager italiani. Durante l'introduzione, Barboni ha guardato insistentemente Musta Rè, che a quel punto non è riuscito a controllarsi e - in maniera stizzita - si è rivolto all'altro ospite: " Perché mi stai fissando in questo modo? ". La domanda ha innescato l'immediata reazione dell'imprenditore, che si è alzato di scatto e ha tuonato: " Ti spacco la faccia ".

Gli animi si sono sempre più surriscaldati, e a quel punto Cruciani è stato costretto a sospendere la diretta: " No no, fermi, fermi. Musica, musica, musica ". E, a microfoni spenti, ha invitato entrambi a calmarsi. Così è stata mandata in onda della musica e sono state tolte le immagini della diretta. Dopo qualche secondo di interruzione, il conduttore ha preso parola per condannare l'atteggiamento di Barboni: " Musta Rè si può contestare per quello che dice, ma il signor Giuseppe Barboni ha detto ‘Ti spacco la faccia'. Non esiste. Si può contestare quello che dice, ma è impazzito completamente. Invece di dire quello che pensa sulle frasi di Musta Rè, ha subito detto ‘Ti spacco la faccia'. In questo caso chi è il violento? Il dottor Barboni si è dimostrato un violento, molto più violento di Musta Rè ".

Insomma, per Cruciani era legittimo avanzare delle veementi critiche all'indirizzo del giovane rapper ma non è tollerabile un'uscita del genere come quella di Barboni.

Che alla fine - è la tesi sostenuta dal conduttore - si è dimostrato ben più violento del giovane rapper. L'imprenditore è uscito momentaneamente dall'inquadratura e poi è stato riammesso in diretta, ma poco dopo la tensione è esplosa ancora una volta ed è statodefinitivamente.