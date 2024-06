"Non ho più niente". Kevin Spacey in lacrime in tv

Ascolta ora 00:00 00:00

I processi penali per violenza sessuale, che Kevin Spacey ha dovuto affrontare negli ultimi due anni, sono costati caro, anzi carissimo al popolare attore americano. Lo scorso luglio il due volte premio Oscar è stato assolto dai nove capi di accusa legati a presunti abusi sessuali commessi ai danni di quattro uomini, che lo avevano denunciato. La corte inglese ha ritenuto Kevin Spacey non colpevole e il 64enne è stato prosciolto, ma oggi l'attore statunitense con cittadinanza britannica è ridotto sul lastrico a causa dei processi.

Kevin Spacey sul lastrico, le lacrime in tv

Ospite del canale YouTube di Pierce Morgan, Kevin Spacey ha rivelato di essere rimasto letteralmente per strada a seguito dei guai giudiziari, che ha dovuto affrontare negli ultimi ventiquattro mesi. "La casa in cui vivo a Baltimora è stata pignorata, venduta all'asta. Quindi devo tornare là e mettere tutte le mie cose in un magazzino", ha detto con la voce rotta l'attore americano. "Non sono sicuro di dove vivrò adesso. Sono stato a Baltimora da quando abbiamo iniziato a girare lì House of Cards", ha detto Spacey scoppiando in lacrime.

La confessione: "Ho debiti per milioni di dollari"

Al conduttore Pierce Morgan, Kevin Spacey ha rivelato di essere riuscito a evitare, almeno per il momento, la bancarotta ma di essere nel bel mezzo di una crisi finanziaria senza precedenti. "Non so dove vivrò ora. Sono sul lastrico", ha confessato l'attore che, alla domanda di Morgan ("Quanti soldi hai?"), ha ammesso: "Nulla... ho ancora un sacco di debiti legali che non ho potuto pagare". Con le lacrime agli occhi Spacey ha svelato di dovere ai suoi legali svariati milioni: "Ho un debito considerevole... molti milioni". I guai giudiziari dell'attore di "House of Cards" sono iniziati nel 2017 con le prime accuse di violenza sessuale mossegli da Anthony Rapp. Spacey fu assolto dal tribunale di New York, ma dopo quel processo altri uomini lo denunciarono per abusi e violenze di tipo sessuale.

Kevin Spacey, il futuro dell'attore

Kevin Spacey è uscito pulito da ogni procedimento penale, ma la sua reputazione e la sua carriera di attore ne hanno risentito in modo inesorabile.

L'attore americano conta di poter tornare a girare film nel prossimo futuro e la difficile situazione economica sono una motivazione più che valida. "Cosa farai ora?", gli ha chiesto Morgan prima di concludere l'intervista e Spacey ha detto sicuro: "Tornare a cavallo".