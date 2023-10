“Mi mancate...". Belen Rodriguez torna sui social con un video

Con una storia Instagram pubblicata poco fa Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sui social network rompendo il silenzio durato giorni. Da tempo, infatti, la showgirl argentina non comunicava con i suoi follower e le indiscrezioni trapelate di recente sul suo conto non avevano fatto altro che alimentare la preoccupazione dei suoi fan. Almeno fino a poco fa, quando l’argentina è tornata su Instagram con un video, nel quale sorride e si rivolge direttamente agli utenti: “ Mi mancate ”.

Nella tarda mattinata di giovedì 12 ottobre si era diffusa una notizia preoccupante su di lei. I quotidiani di Padova riferivano che Belen era stata avvistata in una clinica cittadina e la possibilità che il suo stato di salute fosse peggiorato – dopo i forfait a “Domenica In” e “Stasera c’è Cattelan” – si era fatta concreta. Dall’ospedale – lo stesso dove la Rodriguez ha partorito la seconda figlia Luna Marì - non erano arrivate né conferme né smentite su un suo ipotetico ricovero, ma la notizia si è comunque diffusa a macchia d’olio.

L’ultimo video di Belen

I follower più affezionati hanno commentato l’ultimo post, chiedendole conto delle sue attuali condizioni di salute, preoccupati per un possibile crollo psicologico dovuto alla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Così, travolta da tanto affetto, Belen ha scelto di tornare a mostrarsi su Instagram con un breve video, condiviso nelle storie. Nel filmato, girato in auto, la showgirl sorride all’obiettivo della fotocamera mentre sotto alle immagini si legge: “ Mi mancate…mi siete mancati tanto ”. Il video, condiviso dall’argentina sulla sua pagina social, fa ben sperare su un suo pronto recupero, ma soprattutto serve a smentire un suo ricovero in ospedale a Padova. Il tempismo con il quale arriva il messaggio, infatti, fa pensare alla volontà di Belen di mandare un messaggio chiaro: non sono in ospedale.

Il ritorno in pubblico

Sicuramente un ritorno in grande stile in televisione è lontano. La scelta di lasciare la conduzione del programma di Canale 5 “Tu si que vales” e accettare di buon grado l’uscita di scena a “Le Iene” fa pensare alla volontà della Rodriguez di prendere le distanze dagli impegni professionali per dedicarsi a sé stessa e, perché no, a progetti personali differenti. Al suo fianco c’è il nuovo compagno, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni (che sembra averla accolta nella sua villa a Brescia), che in questo momento sembra essere il suo punto fermo, l’uomo con il quale tornare a sorridere e rinascere dopo l’ennesima delusione.