"Belen in clinica a Padova". L'indiscrezione sulla Rodriguez preoccupa i fan

Le voci sulle condizioni di salute di Belen Rodriguez cominciano a farsi preoccupanti. Da settimane si parla del suo stato di salute precario, che pare essere legato alla fine del matrimonio con Stefano De Martino. Ma una conferma del malessere non è mai arrivata dalla diretta interessata. Da tempo, infatti, la showgirl argentina si è chiusa nel silenzio più assoluto, evitando di partecipare a trasmissioni televisive e rifugiandosi, pare, in casa del suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. L'ultima indiscrezione giunta dal web, però, fa preoccupare i fan perché Belen sarebbe stata vista entrare in una clinica di Padova.

Belen ricoverata a Padova?

L'indiscrezione sul presunto ricovero della showgirl è arrivata dalla stampa veneta. " Belen è in clinica a Padova, l'avvistamento sarebbe avvenuto pochi giorni fa", riferisce il Gazzettino. Non è chiaro, però, mancando ulteriori dettagli, se la Rodriguez sia ricoverata presso l'ospedale padovano o se l'argentina si sia recata in clinica per fare visita a qualcuno. Di sicuro le voci sul suo stato di salute precario alimentano la notizia. "Sta male", aveva detto Fabrizio Corona a Domenica In, confermando le parole di Alessandro Cattelan, che avrebbe dovuto avere proprio Belen in puntata a "Stasera c'è Cattelan". Ospitata poi cancellata a causa di un malessere della conduttrice argentina. Dimagrita e provata psicologicamente dal fallimento matrimoniale, la Rodriguez avrebbe affidato i figli, Santiago e Luna Marì, ai rispettivi padri (come testimoniano le foto e i video condivisi da Spinalbese e De Martino sui social) per rifugiarsi a casa del compagno Elio, a Brescia.

La replica dall'ospedale