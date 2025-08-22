"Mi sto riprendendo": come sta Gaia

Dopo la paura il sospiro di sollievo: la giovane e brava cantante Gaia Gozzi ha tranquillizzato i suoi fan sul proprio stato di salute dopo essere stata costretta a saltare una tappa del suo tour estivo nel Sud della Sardegna, nello specifico a Gonnessa.

Le rassicurazioni di Gaia

" Mi sto riprendendo ", ha scritto sui social alcune ore fa la cantautrice italo-brasiliana ringraziando tutti coloro i quali le sono stati così vicini in un periodo complicato ricevendo centinaia di messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione. Il motivo per cui si è dovuta fermare è stata un'otite che l'ha costretta al riposo e a non essere disponibile per cantare al meglio il suo repertorio di canzoni. " Non ho nulla di grave, mi è apparsa un'otite fastidiosa che non mi ha permesso di volare e di conseguenza di non potendo prendere quota, ho deciso di mantenere le date dell'entroterra raggiungibili con la macchina ".

Il recupero della tappa

Chi aveva acquistato il biglietto per partecipare al concerto di Gonnessa potrà star tranquillo visto che sarà recuperato prossimamente. L'artista ha poi sottolineato che i suoi fan saranno costantemente aggiornati. " Sto bene, il vostro affetto ha fatto da acceleratore ", ha concluso l'artista.

Il messaggio sul malore

Sempre a mezzo social, Gaia aveva annullato il concerto con una storia sul proprio account Instagram. " Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata. Ci tenevo tantissimo e mi dispiace da morire. Prometto che ritornerò prestissimo per recuperare come si deve ". Nel recente passato, Gaia si era aperta con i suoi follower circa alcuni problemi di salute affrontati in precedenza che riguardavano soprattutto il suo stato emotivo. " Ho vissuto momenti molto difficili, periodi in cui l’ansia era così forte da impedirmi di vivere normalmente ".

Le prossime tappe del tour estivo

Il tour di Gaia, quindi, ricomincia proprio oggi con la tappa del 22 agosto a Palmi, in

Calabria: il giorno successivo sarà a Padula, in provincia di Salermo, per poi concludere il 13 settembre a Cuneo. I suoi fan potranno anche acquisare la data milanese del 18 aprile 2026 con una data prevista al locale Fabrique.