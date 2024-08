"La mia estate, secondo intervento". Mara Venier di nuovo in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

È un'estate complicata quella che sta vivendo Mara Venier. A un mese di distanza dal ritorno in tv alla guida della nuova stagione di Domenica In, la conduttrice si trova a fronteggiare una stagione estiva tutt'altro che rilassante. Lo ha ammesso lei stessa sui social network, dove è tornata a comunicare con i propri follower per annunciare di essere rientrata nuovamente in ospedale per un problema agli occhi.

La prima operazione a luglio

Il 16 luglio scorso la conduttrice aveva già spaventato i suoi numerosi fan pubblicando una foto su Instagram nella quale si mostrava con un occhio bendato. Pochi giorni dopo, però, si era fatta fotografare in compagnia del regista Ferzan Ozpetek - che l'ha voluta nel cast del suo ultimo film "Diamanti" in uscita nelle sale prossimamente - in giro per Roma senza benda sull'occhio. A seguito del post di luglio le domande e i commenti preoccupati dei fan si erano moltiplicati sul web, ma la conduttrice non aveva fornito spiegazioni su ciò che le stava accadendo.

Il nuovo ricovero in clinica

Mara Venier ha scelto di mantenere il massimo riserbo sui suoi problemi alla vista, ma nelle scorse ore è tornata sui social network per annunciare di essere rientrata in ospedale per operarsi anche all'altro occhio. " La mia estate… secondo intervento. Grazie di cuore al prof. Andrea Cusumano e a tutto il suo staff" , ha scritto la presentatrice veneta sulla sua pagina Instagram, mostrandosi in compagnia del medico che l'ha operata. Poi la Venier si è taggata nella Clinica Pio XI, dove si trova tutt'ora in vista delle dimissioni. Come già era accaduto a luglio, il post è stato preso d'assalto dai follower che, oltre agli auguri di pronta guarigione, hanno provato nuovamente a chiederle quale fosse il motivo del nuovo intervento. Anche in questo caso, però, la Venier non ha fornito notizie sulle sue condizioni di salute.

Perché Mara Venier è in ospedale

La maggior parte dei suoi follower, vista la conchiglia trasparente posizionata sull'occhio a proteggerlo, ha ipotizzato che la conduttrice si sia sottoposta a un doppio intervento di cataratta, che di solito si esegue prima a un occhio e poi, a breve distanza di tempo, all'altro.

In realtà il marito della conduttrice,, ha spiegato - rispondendo ad alcuni utenti su Instagram - che la Venier non si è operata alla cataratta, ma non ha chiarito - neppure lui - quale problema ha colpito la moglie Mara.