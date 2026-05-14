Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, nozze segrete ad Assisi: Francesca Fagnani ha sposato la coppia

Un castello, pochi invitati e tanto romanticismo. Dopo molti annunci e qualche contrattempo Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati a Perugia. L’attrice e regista romana e il personal trainer si sono uniti in matrimonio a sorpresa, con una cerimonia segreta resa pubblica solo a cose fatte. A unirli in matrimonio, con un vero colpo di scena, è stata la giornalista e conduttrice di Belve, Francesca Fagnani.

Che le nozze fossero nell’aria era risaputo. Lo scorso anno, ospite di Verissimo, Micaela Ramazzotti aveva parlato del fidanzato e della possibilità di sposarsi nuovamente dopo il fallimento del matrimonio con il regista Paolo Virzì. A novembre, attraverso una foto pubblicata su Instagram insieme a Pallitto, l’attrice aveva anticipato il “sì” con poche parole: “Sposi futuri”. Ma di recente, nello studio di Belve, aveva scherzato sull’impossibilità di realizzare il suo sogno: “Voglio sposare il mio amore ma non si trovano le carte del divorzio saranno finite come le tre teste di Modigliani nei canali di Livorno”. Alla fine, invece, le carte sono saltate fuori e Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati.

Le nozze ad Assisi

L’attrice e il compagno hanno scelto Assisi come teatro del loro matrimonio. Le nozze sono state celebrate con rito civile in un castello medievale di Assisi, un luogo che è rimasto segreto fino all’ultimo per garantire privacy e riservatezza alla coppia e agli invitati. La scelta di puntare su una cerimonia intima non sorprende ma chi era presente alle nozze (sono molte le foto visibili su Instagram) assicura che amore e romanticismo non sono mancati. All’evento erano presenti i familiari degli sposi e pochissimi invitati, tra i quali anche alcuni volti noti del mondo del cinema italiano come l’attore Claudio Santamaria e la moglie e giornalista Francesca Barra e l’attrice Laura Chiatti. A officiare la nozze è stata, a sorpresa, Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, che sui social, subito dopo la cerimonia e i festeggiamenti, ha augurato “buona vita” alla coppia.

L’evento è stato immortalato in esclusiva dagli obiettivi della rivista Vogue ma a chiudere la lunga giornata non sono stati i flash bensì una frase scelta dalla coppia come riassunto della loro storia nata in modo inatteso, cresciuta in modo complicato e conclusasi con il sì: “La felicità spaventa più della follia”.