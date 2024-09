Lite tra Virzì e Ramazzotti, il regista ritira la querela

Ascolta ora 00:00 00:00

Il regista Paolo Virzì ritira la querela nei confronti della sua ex compagna, l'attrice Micaela Ramazzotti, per le lesioni denunciate lo scorso giugno. I due erano stati protagonisti di una lite plateale e furibonda in un locale alle pendici dell'Aventino. Urla, insulti e qualche spintone di troppo. Tanto da far scattare la denuncia. Di lei contro di lui. E di lui contro di lei. In Procura era anche stata aperta un'inchiesta ed erano stato acquisiti i filmati.

Virzì passava con la figlia maggiore avuta da un precedente matrimonio, mentre Micaela Ramazzotti era seduta in un locale con la figlia di 11 anni, avuta da Virzì, e il nuovo compagno, il trainer Claudio Pallitto.

L'incontro tra i due è stato casuale, entrambi frequentavano la stessa zona. Virzì ha rivolto la parola alla bambina. E da lì è scattata la reazione a catena: prima del nuovo compagno, poi di Micaela Ramazzotti. Da lì alla degenerazione totale della lite è un attimo: tra gli insulti cominciano a volare stoviglie e cellulari. Cose che nemmeno al cinema. Il giorno dopo la scenata, Virzì si è presentato ai carabinieri per mettere a verbale l'accusa di lesioni e violenza privata: «Sono stato aggredito e colpito» ha denunciato allegando il referto del pronto soccorso.

Virzì e Micaela Ramazzotti si conobbero nel 2007 sul set di Tutta la vita davanti. Due anni dopo si sposarono a Livorno, città di origine di lui. Poi arrivarono i figli: Jacopo, nato nel 2010, e Anna nel 2013. A novembre 2018, dopo dieci anni di matrimonio, arrivò a sorpresa la notizia della prima crisi di coppia e della volontà di separarsi.

A febbraio 2019, tuttavia, tutto sembrava rientrato alla normalità. E a giugno era arrivata una foto social in cui i due si abbracciavano e tutto sembrava tranquillo. Quattro anni dopo, però, il matrimonio tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì è definitivamente finito.