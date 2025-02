Michelle Comi: "Fedez? A Milano lo sanno tutti che è uno allegrotto. Con me..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Continuano a tenere banco le ultime novità su Fedez e Chiara Ferragni. Le rivelazioni di Fabrizio Corona sul nuovo canale YouTube Falsissimo hanno creato un terremoto mediatico che promette tanti altri colpi di scena. Dopo un periodo di calma, ecco che si torna a parlare dei Ferragnez, e sui social i follower si sono divisi in vere e proprie fazioni.

Sulla spinosa vicenda è voluta intervenire anche Michelle Comi, influencer nota per i suoi contenuti su OnlyFans e il canale da 475mila follower su TikTok. La torinese ha commentato le ultime novità relative alla ex coppia più chiacchierata d'Italia, dicendo la sua. La relazione tra il rapper milanese e Angela Montini? Poca cosa, secondo la Comi. A suo dire si tratterebbe soltanto della punta di un iceberg.

"Per quanto riguarda tutta la storia di Fabrizio Corona, bellissimo raga, mela sono guardata tutta, veramente con gusto, ma dubito che sia vera ", dichiara l'influencer. "Quindi, faccio i miei sinceri complimenti a Corona. Fabri sei stato bravissimo, sei riuscito a bloccare l'Italia intera per un giorno. Anche se mi fai un po' paura, ho paura che tu faccia una puntata su di me, su cose che neanche io so di me" , aggiunge.

Ma non finisce qui, perché Michelle Comi ha dichiarazioni davvero scottanti da fare. " Fedez, tutta Milano lo sa che è uno allegrotto ", afferma, lanciando la cosiddetta bomba. " Tutta Milano tranne Chiara?! Impossibile. " Insomma, la creator fa intuire che tutto fosse costruito, artefatto. "Ma dai, uno se ne accorge se il marito ha una relazione dai sei anni. Probabilmente faceva comodo a tutti e due l'immagine dei Ferragnez del Mulino Bianco" , spiega.

Per quanto riguarda l'affermazione su Fedez, Michelle Comi avrebbe una prova diretta. " Sono stata contattata io in passato da Fedez nella linea temporale era ancora sposato ufficialmente... Inizialmente sono stata contattata per un podcast, poi il podcast non si è più fatto e le conversazioni sono diventate molto più personali... Quindi ragazzi non so ."

L'influencer conclude il suo intervento affermando che seguirà con passione i prossimi sviluppi della vicenda relativa agli ex Ferragnez, ma senza prenderla troppo sul serio: "Ci sono così tante verità che non si sa quale sia la verità più grande.

I tradimenti ci sono stati, sono stati confermati da entrambi, ma questo ragazzi è veramente il meno, perciò aspettiamo con ansia ladi 'Falsissimo' di Fabrizio Corona, ma io la seguirò esattamente come si segue una serie tv".