L'accordo del 2023 e la clausola dei 10 anni: ecco perché Ferragni vuole un milione da Corona

Gli avvocati di Chiara Ferragni pare abbiano inviato alcune diffide dopo il nuovo scandalo fatto emergere da Fabrizio Corona, che ha deciso di fornire al pubblico alcuni dettagli della separazione tra Fedez e l'influencer che finora erano rimasti per lo più segreti. Rivelazioni che non sono piaciute a Ferragni e dalle quali il rapper si è dissociato, ma ormai il danno è fatto. Anche perché, forte dell'eco mediatica, Corona non si ferma e nei prossimi giorni ha già annunciato una nuova puntata del suo "Falsissimo" incentrata su Ferragni e su quelle che sono state le sue presunte infedeltà matrimoniali. L'ex re dei paparazzi ha annunciato che andrà avanti nonostante sia stato raggiunto dalla diffida degli avvocati dell'influencer, che stanno cercando di evitare che Corona pubblichi nuove rivelazioni facendo leva su una scrittura privata firmata dalle parti quasi un anno e mezzo fa, a settembre 2023, due mesi prima che scoppiasse mediaticamente il caso del pandoro Balocco.

Corona ha pubblicato per intero la lettera ricevuta dal legale di Ferragni, nella quale l'avvocato Giuseppe Iannaccone gli ricorda l'esistenza della scrittura privata firmata il 15 settembre 2023, che impegna Corona a non parlare per 10 anni dell'influencer e di suo marito in nessun contesto e in nessuna circostanza. Quell'accordo, con la rivelazione dei dettagli relativi alla separazione, all'amante e a diversi altri episodi, è stato evidentemente violato da Corona già prima delle ultime rivelazioni. L'avvocato ricorda all'ex re dei paparazzi la sua partecipazione a "Gurulandia" e la pubblicazione di quegli episodi a partire da febbraio 2024 e fino a dicembre 2024, le pubblicazioni sui suoi profili sociali e lo stesso episodio di "Falsissimo". Per tale ragione, il legale richiama una delle clausole in base alla quale la violazione comporterebbe una penale di 100mila euro per ogni violazione. A Corona ne vengono imputate 11, per un totale di 1.1 milioni di euro di penale da versare all'influencer. In più, l'ex re dei paparazzi è stato diffidato dal continuare a parlare di Ferragni e dal presentare e pubblicare l'instant book.

Tuttavia, Corona sembra non curarsi particolarmente delle intimazioni legali dell'avvocato dell'influnecer. Sabato 1 febbraio ha presentato il suo libro sulla vicenda Fedez-Ferragni e il 10 febbraio ha confermato l'uscita del nuovo episodio di Falsissimo. "Pura adrenalina", ha dichiarato agli utenti che fanno il tifo per lui.

Mi ha chiamato l’avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy

", ha detto Corona, fregandosene e andando per la sua strada.