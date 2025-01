Ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Come si sono mostrati

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre mesi fa a Verissimo Michelle Hunziker dichiarava: "Sono attualmente single, non ho ancora trovato qualcuno con cui creare la complicità che hanno mia figlia Aurora e il compagno Goffredo ". Ma invece di trovare un nuovo fidanzato, la conduttrice svizzera potrebbe avere deciso di dare una seconda possibilità all'ex marito Tomaso Trussardi, l'uomo al quale è stata legata dal 2012 al 2022 e dal quale ha avuto le figlie Sole e Celeste.

Le foto sotto casa di Trussardi

I paparazzi del settimanale Oggi hanno sorpreso Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sotto casa dell'imprenditore in atteggiamenti molto complici e il gossip ha subito fatto il giro della rete. Dopo la separazione i due ex sembravano non essere rimasti in buonissimi rapporti e i gesti di affetto tra loro non venivano immortalati da tempo dai fotografi delle riviste scandalistiche. Le foto uscite nelle scorse ore, però, parlano di un'armonia ritrovata e forse qualcosa di più. " Che bacio al suo ex marito Tomaso ", scrive il settimanale pubblicando un ampio servizio sull'imprenditore e la conduttrice, mentre si incontrano sotto casa di lui al rientro dal viaggio in Lapponia che Michelle Hunziker ha fatto con le due figlie, Celeste e Sole durante le festività natalizie.

Ritorno di fiamma o ritrovato equilibrio?

Tomaso e Michelle si sono incontrati sotto casa dell'imprenditore e davanti all'occhio indiscreto degli obiettivi dei fotografi i due ex si sono lasciati andare a lunghi abbracci e baci affettuosi, mostrando una complicità che mancava da molto tempo. Si tratta di un ritorno di fiamma o solo di un ritrovato equilibrio per il bene delle figlie? Al momento né l'imprenditore né la conduttrice svizzera hanno commentato le foto uscite sulla rivista, ma le immagini fanno ben sperare i fan della coppia. Certo è che non è la prima volta che si parla di un riavvicinamento tra i due ex coniugi. Nel settembre 2022, pochi mesi dopo l'addio, alcune riviste scandalistiche avevano parlato di un riavvicinamento tra Michelle e Tomaso.

I due erano stati paparazzati insieme anche senza le figlie e la conduttrice si era addirittura messa di nuovo la fede all'anulare. Senza conferme e con le voci su un possibilea Eros, al quale Michelle è sempre rimasta legata, il gossip però si era sgonfiato.