La crisi dei Ferragnez prima di Balocco, Michelle Hunziker in lacrime sui social, Belen divisa tra Stefano e Angelo

Settimana intensa per la cronaca rosa. C'è chi fa il tour dell'Italia ma non canta (Madonna), chi infiamma i gossip (Fedez e Chiara Ferragni), chi ha il cuore diviso tra passato e presente (Belen Rodriguez) e chi piange sui social dopo una scalata estrema (Michelle Hunziker).

Fedez e Chiara Ferragni: la crisi prima del caso Balocco

Si sono lasciati da ormai diversi mesi ma di Fedez e Chiara Ferragni si continua a parlare. L'ultima indiscrezione riguarda la crisi coniugale che sarebbe cominciata ben prima del caso Balocco. Mentre i Ferragn-ex continuano a svacanzare in giro per l'Europa (l'influencer è in Corsica, il rapper a Monaco) da Capri arriva l'ultimo gossip sull'addio più eclatante del 2024. Il retroscena è legato al periodo precedente alla rottura dello scorso febbraio ed è stato raccontato da Gianluigi Lembo, voce dell'Anema e Core band, che si esibisce in uno dei locali più rinomati di Capri. " Ricordo la scorsa estate, quando non c'era ancora aria di crisi matrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto ", avrebbe detto il musicista a MowMag. Insomma, il feeling tra Fedez e Chiara era tutto social e poco real.

La dolce vita di Madonna a Roma: la tappa in Vaticano poi al bar

Prosegue il tour italiano di Madonna. La popstar ha scelto il Bel Paese non per tenere una serie di concerti ma bensì per trascorrere le sue vacanze. Dopo il weekend a Portofino (ospite degli amici Dolce e Gabbana) e il compleanno festeggiato a Pompei, Miss Ciccone ha fatto tappa a Terracina e poi a Roma e il suo arrivo nella capitale non è passato inosservato. Con staff, figli, nuovo fidanzato e bodyguard al seguito Madonna ha visitato i luoghi simbolo della capitale e poi ha fatto tappa ai Musei Vaticani per una visita privata. Tutto documentato con foto e video pubblicati sulla sua pagina Instagram con tanto di ringraziamenti: " Arrivederci Roma!!! A perfect ending to a Glorious Birthday Celebration with friends and family! Ciao Italia!!!!" . Durante il suo tour romano l'artista ha fatto anche una sosta a sorpresa in uno dei tanti bar di Piazza Santi Apostoli, scioccando titolari e avventori. Le richieste della comitiva? Semplici, ha rivelato il gestore: "Solo da bere e pochissimo alcol. Coca Cola, aranciate, caffè e cappuccini freddi, qualche bottiglia d'acqua e molti frullati di frutta: sono fissati con questi milk shake e poi giusto qualche Spritz, null'altro ".

Michelle Hunziker in lacrime su Instagram dopo la scalata estrema

Che non ami il relax e l'ozio Michelle Hunziker non lo ha mai nascosto. Ma l'ultima escursione fatta in montagna con il genero Goffredo ha il sapore dell'impresa e di quelle estreme. La conduttrice svizzera ha scalato le quattro cime dolomitiche del Sas dla Crusc, Piza dales Diesc, Lavarela e Conturines in otto ore e mezza e quando è arrivata sulla cima dell'ultima vetta è crollata in lacrime. "Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto la quarta vetta dopo 8 ore e 43 minuti di scalate, di camminate. Vi dico, è stata dura. Sono molto emozionata perché ci sono stati dei momenti in cui pensavo di non farcela", ha raccontato in un video registrato a quota 3000 metri. Travolta dall'emozione per l'impresa la Hunziker si è poi abbandonata a una riflessione esistenzial e: "Come nella vita. Ci sono delle difficoltà da superare, ma non puoi mai guardare la vetta per intero devi sempre fare passo dopo passo e guardare bene dove metti i piedi" .

Divisa tra Stefano e Angelo: l'ultima indiscrezione su Belen Rodriguez

Mentre Belen latita sui social network (ma la rivedremo presto in tv) si moltiplicano le voci sulla fine della relazione con Angelo Galvano. Secondo la rivista Oggi tra la showgirl e l'ingegnere siciliano l'amore sarebbe finito per colpa di Stefano De Martino: "Belen non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino e anestetizza l'insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni" .

Eppure, suGalvano e Rodriguez continuano a seguirsi reciprocamente e nelle scorse ore l'ingegnere ha fatto sentire la sua voce commentando l'ultimo post dell'argentina e scrivendo: "Credits?" (a sottolineare che la foto, forse, l'ha fatta lui). Taggando poi la showgirl con un cuore rosso. Il commento è stato poi rimosso, ma intanto i due continuano a comunicare.