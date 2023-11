Michelle Hunziker non si nasconde più: arriva il primo scatto con Alessandro Carollo

È ufficiale. Dopo giorni di indiscrezioni, gossip e scatti rubati, arriva la conferma – seppur soltanto attraverso una foto – dalla diretta interessata: Michelle Hunziker e Alessandro Carollo sono una coppia. Fino a questo momento, la conduttrice e l’osteopata dei vip, non avevano mai pubblicato uno scatto insieme; adesso, invece, è stata proprio la showgirl a postare una foto che li ritrae in atteggiamenti complici.

Il weekend in Svizzera

Effettivamente ha poco senso continuare a “nascondersi” dal momento che già qualche settimana fa, il settimanale Chi di Alfonso Signorini e Massimo Borgnis era riuscito ad immortalare la coppia. Adesso, a quanto pare, Michelle e Alessandro hanno trascorso un romantico weekend in Svizzera, a Lugano. Il tutto è stato documentato sui social, dove si evince che i due abbiano trascorso giornate all’insegna della spensieratezza, concedendosi anche una gita sul lago.

Se, però, il fisioterapista per il momento non ha ancora pubblicato scatti della sua Michelle, la showgirl ha mostrato la sua nuova fiamma. Così, dopo un giro in moto – passione che a quanto pare li accomuna parecchio – Michelle ha pubblicato una Instagram Story in cui si ritrae insieme al suo Alessandro. I due sembrano complici ed affiatati ed evidentemente sorridenti.

La frequentazione con Michelle

Come anticipato, la bella Michelle ed il nuovo fidanzato Alessandro erano stati sorpresi dalla rivista Chi mentre andavano insieme al Mediolanum Forum di Assago. È proprio lì che i due avevano assistito al nuovo spettacolo del comico pugliese, Checco Zalone, Amore+Iva. Poi, una volta terminato lo show, la coppia si era diretta nella casa milanese della showgirl svizzera. Fino a quel momento, a destare sospetti sulla probabile neo coppia erano stati soltanto degli indizi social. Secondo il settimanale Chi, la relazione tra i due sarebbe nata già da tempo e sarebbero davvero molto legati. D’altronde, Michelle – che nel frattempo si prepara ad una nuova avventura televisiva nei panni di giudice di Io Canto Generation condotto da Gerry Scotti – è già single da un anno (dopo la fine della relazione con un altro dottore, Giovanni Angiolini). Carollo, invece, è single, nonostante il suo nome sia stato accostato a quello di Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato la relazione) e a quello di Paola Barale, nonché sua amica storica e cliente. Insomma, “Si sono trovati” sostiene chi li conosce, proprio come riporta la rivista del gruppo Mondadori.

Chi è Alessandro Carollo