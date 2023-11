Checco Zalone torna in tv: ecco quando andrà in onda "Amore + Iva"

Ci siamo. Checco Zalone sta per sbarcare in prima serata su Canale 5 con il suo nuovo spettacolo teatrale, Amore + Iva. Così, dopo aver fatto il tutto esaurito nei teatri italiani, l’attore, regista e comico di origini pugliesi è pronto a conquistare anche il cuore dei telespettatori.

Quando andrà in onda Amore + Iva

Lo show era già stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset questa estate, adesso arriva la conferma ufficiale. È tutto pronto per l’ultimo spettacolo di Checco Zalone che verrà trasmesso in prima serata martedì 14 novembre, a partire dalle 21.30. Un appuntamento imperdibile in cui il comico barese sarà il protagonista assoluto, divertendoci con travestimenti, momenti di comicità e gag. Insomma, una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Non mancheranno di certo volti noti del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica, insieme ai quali, Zalone ci intratterrà condividendo il palcoscenico. Amore + Iva ha riempito ben 40 location differenti per un totale di più di 70 date, registrando il tutto esaurito.

Amore + Iva

Lo show di Checco Zalone è interamente dedicato all’amore. Uno spettacolo scritto da Sergio Maria Rubino, Antonio Iammarino e Luca Medici (nonché il nostro Checco). Con chiave divertente e ironica, Checco porterà sul palco la parodia di Riccardo Muti che suona la sigla del Pierino di Alvaro Vitali, ma anche il format Amore e follower, sulla falsa riga di Chi mi ama mi segua; ma non solo, perché come anticipato, sarà uno spettacolo molto ricco. Checco Zalone con Amore + Iva è tornato a teatro dopo ben 12 anni dal suo Resto Umile World Tour e dopo aver battuto i record d’incassi con i suoi ormai classici film: Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle, Quo vado? e, infine, Tolo Tolo.