Michelle Hunziker single a Dubai, l'ex Carollo disperato: "Ho amato con tutto il cuore"

Pasqua da single per Michelle Hunziker. La storia d'amore con Alessandro Carollo, osteopata romano con il quale ha fatto coppia fissa per alcuni mesi, è definitivamente conclusa. I due si sono lasciati da alcune settimane e la conduttrice è andata avanti con la sua vita senza rimpianti. Michelle ha deciso di dare priorità alle sue figlie e al lavoro, mettendo da parte sentimenti e amore. Ma se lei è riuscita a voltare pagina con serenità, Carollo sembra avere sofferto non poco per l'addio.

Il messaggio social di Carollo

A dirlo è stato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram dove, nelle scorse ore, ha condiviso un messaggio struggente riferito proprio a Michelle Hunziker. "Non sono una persona speciale. Sono un uomo normale con pensieri normali e una vita normale. Non ci sono monumenti dedicati a me, il mio nome sarà dimenticato", ha scritto sul web l'osteopata, citando un celebre passaggio del film Le pagine della nostra vita di Noah Calhoun. "In una cosa sono riuscito in maniera assolutamente eccezionale. Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l'anima. Per me questo è sempre stato sufficiente", ha concluso Alessandro Carollo, riferendosi a Michelle e all'intensa relazione vissuta con lei e terminata due mesi fa.

I motivi della fine della relazione

Che i due fossero in crisi lo aveva anticipato il settimanale Chi lo scorso febbraio. La showgirl era volata alle Maldive in occasione di San Valentino da sola con le figlie e la settimana successiva, rientrata a Milano nell'intervista rilasciata proprio a Chi, aveva confessato: "Non è il momento in cui mi voglio esporre". Pochi giorni dopo la stessa rivista aveva sganciato la bomba: "E' finita tra Michelle e Alessandro. Lei ha scelto di dare priorità alle sue figlie". Le loro strade si sono così ufficialmente separate e la conduttrice di origini svizzere è andata avanti per la sua strada.

La festività pasquali a Dubai

La Hunziker è ripartita dalla sua famiglia e dai tanti progetti di lavoro (primo tra tutti il ritorno dietro al bancone di Striscia la notizia) e per le festività pasquali è volata a Dubai con le sue bambine, Celeste e Sole, e con il suo staff. L'occasione per ribadire che oggi è single e comunque felice e che nel suo futuro ci sono i suoi affetti più cari. Negli Emirati Arabi Michelle si è concessa alcuni giorni di relax tra bagni in piscina ed escursioni nel deserto.

Tutto documentato con foto e video condivisi nelle storie del suo account personale Instagram dove oggi c'è spazio solo per lei e la sua famiglia.