Belen e la Pasqua con Antonino Spinalbese. Ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno sotterrato l'ascia di guerra. A giudicare dalle foto che circolano sul web, l'argentina e l'hair-stylist hanno trascorso il giorno di Pasqua insieme come una normale famiglia. Il pranzo in trattoria con la piccola Luna Marì ha suscitato scalpore tra i fan della showgirl, ma soprattutto ha riacceso le speranze di chi auspica in un ritorno di fiamma tra i due.

Belen sul Lago Maggiore

Come già era successo in passato Belen si è ritirata sulle rive del Lago Maggiore per trascorrere le festività pasquali. L'argentina ha dato forfait a Fabrizio Corona, che venerdì scorso ha festeggiato 50 anni, e ha preferito concedersi qualche giorno di relax tra Verbania e Intra. Sui social network la showgirl ha condiviso pochi scatti della sua fuga da Milano, ma quelli giusti per capire chi c'era con lei: l'inseparabile amica Patrizia Griffini. Dietro l'obiettivo del cellulare, però, c'erano anche Antonino Spinalbese e la piccola Luna Marì con i quali ha pranzato in una trattoria di Intra.

Il pranzo insieme a Antonino

A confermarlo ci sono le foto del titolare della locanda, che su Instagram ha pubblicato uno scatto in compagnia di Belen e uno con l'hair-stylist, ma rigorosamente separati. Le immagini sono state pubblicate dall'esperta di gossip Deianira Marzano e in poco tempo hanno fatto il giro del web. "Belen ha passato la Pasqua con Antonino????", ha scritto la blogger stupita dello scoop ma a giudicare dai dettagli nelle immagini, le cose sembrano essere andate proprio così. Cosa ci sia dietro alla reunion, però, non è chiaro. Mentre qualcuno spera che Belen e Antonino siano ritornati insieme, altri pensano che la Pasqua trascorsa come una famiglia possa rappresentare un gesto di distensione dopo il duro scontro avvenuto a fine 2023.

La pace dopo la lite di Natale

Le precedenti festività (quelle natalizie) Spinalbese e la Rodriguez le avevano trascorse lanciandosi accuse reciproche sui social network sulla gestione della loro figlia e sulle mancanze dell'uno e dell'altra. Alla fine, erano partire addirittura querele e lettere di avvocati e la rissa social era finita nel peggiore dei modi. Quattro mesi dopo, Belen e Antonino sembrano avere ritrovato l'equilibrio quanto meno per il bene della figlia, Luna Marì. I più pettegoli, però, continuano a credere che un ritorno di fiamma tra i due sia possibile. Intanto l'argentina è pronta a lanciarsi in una nuova attività imprenditoriale, che verrà svelata nei prossimi giorni.

Il lavoro viene prima dell'amore.