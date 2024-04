"Milano non è più sicura": Maddalena Corvaglia scappa a Palma de Maiorca

Da tutti è ricordata per essere stata una delle veline di Striscia la Notizia che, più di tutte, ha animato il tg satirico di Canale 5. Soprattutto è diventata “tristemente” celebre a causa dei tanti tira a molla con Elisabetta Canalis – sua ex collega e sua ex amica -. Nonostante ciò, Maddalena Corvaglia è rimasta nell’immaginario comune non solo per la sua bellezza ma per essere stata anche una delle poche donne di spettacolo che è rimasta fedele a se stessa. Ha avuto una vita amorosa molto travagliata ma questo non ha influito sulla sua popolarità. Ora è tornata sulla bocca di tutti dopo una lunga intervista che ha rilasciato a Il Messaggero in cui la ex velina tuona, senza mezzi termini, sulla città di Milano affermando che la capitale economica del nostro Paese è diventata una vera giungla. Tanto è vero che ha lasciato l’Italia ed è volata – con la figlia - a Palma de Maiorca. “ La città non è più sicura ”, afferma a gran voce.

Anche Maddalena Corvaglia si unisce al coro dei vip (e non vip) i quali affermano che Milano non è più un luogo sicuro in cui vivere, anche a causa di una politica scellerata che non riesce risolvere la situazione. Di fatti, la ex velina è non l’unica che si scaglia contro la poca vivibilità della città Milano. E, per l’appunto, lo ribadisce nell’intervista rilasciata qualche giorno fa. “ Mi sono trasferita a Palma di Maiorca per tanti motivi – ha raccontato Maddalena Corvaglia -. A Milano dopo il Covid la sicurezza è peggiorata e i rapporti sociali si sono incattiviti - ha aggiunto -. Mi sono chiesta se davvero volevo fare crescere in quel clima mia figlia e mi sono data subito una risposta: no. Quindi siamo partite ".