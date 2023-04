"Non la perdonerò mai". Cosa è successo tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera ed inevitabilmente, ripercorrendo la sua carriera, l’ex velina di Striscia la Notizia ha dovuto affrontare il tasto dolente del rapporto interrotto con la velina mora, Elisabetta Canalis, che per anni è stata la sua migliore amica.

Il primo provino di Maddalena Corvaglia

La showgirl aveva appena litigato con tutta la commissione dell’esame di maturità quando all’età di 19 anni è salita sul treno diretto da Presicce a Milano, che l’ha catapultata in una nuova realtà portandole tanta fortuna, quella di Striscia la Notizia. "Avevo appena litigato con tutta la commissione all’esame di maturità classica. Ancora furiosa, ho tolto i libri dallo zaino, mi sono truccata con un orrendo mascara blu e ho preso il treno per Milano, che da Presicce mica c’era il Frecciarossa, praticamente si andava a vapore", ha raccontato la Corvaglia al Corriere. Tuttavia, l’ex velina ha rivelato che la tv non era il suo obiettivo principale e che proprio come suo padre che era amministrativista, sarebbe voluta diventare magistrato o avvocato. “Sono cresciuta dentro agli uffici del Tar, da bambina mi divertivo a mettere timbri sui fogli, il caratterino da rompiscatole c'era già, ero una piccola iena”.

La rottura con Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono state legate per anni da una splendida amicizia su cui – proprio recentemente – l’ex velina bionda aveva parlato a Verissimo spiegando che le vorrà sempre bene nonostante il loro sia ormai un rapporto irrecuperabile. Entrambe si erano trasferite negli Stati uniti e, insieme, avevano aperto un centro sportivo proprio prima della rottura definitiva. Le ragioni non sono mai state rese note eppure, Maddalena Corvaglia nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera è tornata sull’argomento lasciando intendere che è proprio lei ad essere rimasta ferita dalla vicenda. Il motivo? “Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l'amicizia si spezza”, ha affermato la Corvaglia. Poi, più decisa che mai, appare ferma sull’ipotesi di un perdono che per il momento sembrerebbe essere lontano: “Al momento no ed è giusto così, poi mai dire mai nella vita. Però le voglio ancora bene, voglio sapere che è felice, le auguro il meglio. So che adesso ha problemi personali e mi dispiace. Parlarne male ora sarebbe becero, non si fa. Per tanto tempo ho provato una sensazione di vuoto, senza di lei, adesso mi sono abituata alla sua assenza”. Tuttavia, Maddalena difende comunque il legame che per anni le ha unite, spiegando che la loro è stata una bellissima amicizia e che il fatto che sia finita non toglie nulla a ciò che è stato. “Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili”, ha raccontato al Corriere. D’altronde, le due veline sono state insieme sul bancone di Striscia la Notizia per ben tre anni (dal 1999 al 2002) e, nell’immaginario comune, rimarranno sempre la coppia maggiormente impressa nel cuore degli italiani.

Il flirt con Morgan

“Pochi mesi di corteggiamento, mai stati fidanzati sul serio”, ha tenuto a precisare Maddalena Corvaglia a proposito del breve legame che ha avuto con Marco Castoldi, in arte Morgan. Infatti, la showgirl ha raccontato quanto i due stessero spesso insieme salvo poi lui sparire improvvisamente facendola arrabbiare molto: “Io mi arrabbiavo e lo mandavo al diavolo, lui tornava e si ricominciava. Un giorno la vicina di casa mi avvisò: ‘Maddy, c’è Morgan che dorme sullo zerbino del tuo pianerottolo’. Una volta a Pasqua si presentò a casa di mia madre in Puglia, lo invitammo a pranzo” ha confessato al Corriere. Infine, la Corvaglia ha spiegato di essere dispiaciuta per gli attacchi spesso rivolti al cantautore che – secondo lei – è una persona molto dolce.