Millie Bobby Brown, la baby star di Stranger Things si sposa: l'annuncio sui social

Millie Bobby Brown si è promessa sposa a Jake Bongiovi: con un post sul proprio account Instagram, la giovanissima attrice britannica 19enne ha reso noto agli oltre 63 milioni di followers le sue intenzioni con uno dei quattro celebri figli d'arte del rocker di fama mondiale, Jon Bon Jovi. " Ti amo da tre estati, ormai le voglio tutte ", è la traduzione del post che ha scritto la Brown con un cuore bianco di contorno.

La frase di Taylor Swift

La frase che ha già provocato quasi 11 milioni di like e oltre 80mila commenti è un passaggio della canzone Lover di Taylor Swift: " I've loved you three summers now, honey, I want 'em all". Particolare non da poco, oltre alla felicità della futura sposa è l'anello in bella mostra nella foto in bianco e nero. La risposta di Bongiovi non si è fatta attendere con una romantica foto di spalle in cui abbraccia la fidanzata e una scritta che non ha bisogno di ulteriori interpretazioni: " Forever", per sempre, e anche qui un cuore bianco sull'ultimo post pubblicato sull'account Instagram.

Il compagno di vita e la serie tv

Come ricorda la Cnn, già all'inizio di quest'anno la Brown aveva scoperto le sue carte definendolo "compagno di vita" durante un'intervista: i due sono fidanzati dal 2021 e Jake Bongiovi è anche lui molto giovane (20 anni). Inizialmente, l'attrice parlava di Jake come fosse il suo "migliore amico" ma era probabilmente un modo per depistare il gossip che poi è esploso dopo l'ufficialità della loro relazione. La fama di Millie Bobby Brown si deve a Stranger Things, tra le serie tv più seguite e apprezzate su Netflix ottenendo ben cinque candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy Awars: nel caso specifico, Millie è stata nominata per ben due volte come miglior attrice non protagonista (nel 2017 e 2018) per l'interpretazione di Undici, ragazza dalle capacità psicocinetiche e telepatiche.

Nel 2018, il celebre quotidiamo Times l'ha inserita fra le cento persone con maggiore influenza in tutto il mondo: il debutto nelle serie tv era già avvenuto alcuni anni prima dove ha recitato, tra gli altri, nei famosi NCIS, Modern Family e Grey's Anatomy. La data in cui convolerà a nozze non è ancora stata resa nota né dalla sposa e nemmeno da Bongiovi: sui commenti alla foto postata da Jake, il wedding planner italiano, Enzo Miccio, si è congratulato per la lieta novella suggerendo la nostra bella Italia quale location ideale per il loro matrimonio da favola.