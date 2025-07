Miriam Leone, chi è l’attrice ex Miss Italia: il matrimonio con Paolo Carullo e il nuovo film con Gabriele Muccino

Stasera, mercoledì 2 luglio 2025, alle 21.30 su Rai 1, va in onda L’amore a domicilio, la commedia che vede protagonista Miriam Leone, una delle attrici più apprezzate e versatili del cinema e della televisione italiana. Questa pellicola, diretta da Emiliano Corapi, rappresenta un’importante tappa nella carriera di Miriam, che continua a confermarsi come un talento di grande spessore e fascino sul grande schermo.

Da Miss Italia a star del cinema

Miriam Leone nasce nel 1985 a Catania e diventa famosa grazie alla vittoria a Miss Italia nel 2008. Quel trionfo le apre le porte del mondo dello spettacolo, ma è la sua determinazione e il suo talento che le permettono di andare oltre il ruolo di semplice bellezza. Dopo qualche anno di esperienze televisive come conduttrice e modella, Miriam si dedica alla recitazione, studiando con impegno e lavorando in numerose fiction e film che le consentono di mettere in mostra tutta la sua capacità interpretativa.

La sua carriera decolla con ruoli di spicco in serie di successo come 1992, Non Uccidere e film come Corro da te e Diabolik. Grazie a queste interpretazioni, Miriam Leone conquista il pubblico e la critica, affermandosi come una delle attrici più richieste del panorama italiano.

La vita privata con Paolo Carullo

Oltre alla sua brillante carriera, Miriam ha costruito una vita privata solida e discreta. È sposata con Paolo Carullo, imprenditore nel settore della comunicazione digitale, con cui ha trovato un equilibrio perfetto tra lavoro e affetti. Il loro matrimonio, celebrato in gran segreto qualche anno fa, è rimasto lontano dai riflettori, alimentando la curiosità dei fan che però hanno sempre rispettato la loro privacy. Paolo è spesso definito il punto di forza e il sostegno della Leone, che più volte ha dichiarato di aver trovato in lui una vera complicità e un appoggio prezioso. La coppia vive lontano dal clamore mediatico, dedicandosi a progetti personali e a una vita tranquilla, spesso immersa nella natura e nelle bellezze della Sicilia.

La nuova sfida con Gabriele Muccino

Miriam Leone è nel cast del nuovo film di Gabriele Muccino, attualmente senza titolo, le cui riprese sono iniziate a Tangeri e proseguiranno a Roma. Il film vede anche la partecipazione di Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Il film è scritto e diretto da Muccino e descritto come un viaggio che esplora le fragilità, i desideri e le relazioni tra uomini e donne, madri e figlie. Questa collaborazione è molto attesa e rappresenta per Miriam un’occasione per lavorare con un maestro del cinema italiano, capace di tirare fuori il meglio dagli attori con cui collabora.

Un percorso di crescita e una promessa per il futuro

Dalla corona di Miss Italia a una delle attrici più amate e rispettate, Miriam Leone ha dimostrato una crescita costante e una capacità di reinventarsi. Con ogni nuovo progetto, conferma il suo talento e la sua versatilità, dimostrando di saper affrontare ruoli diversi con naturalezza e credibilità.

In un’intervista recente, Miriam ha raccontato diper aver potuto trasformare la sua passione in un lavoro e di voler continuare a esplorare nuovi orizzonti artistici, anche oltre il cinema, magari avvicinandosi sempre più al teatro o alla produzione.