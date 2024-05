Mirko Gancitano, chi è il marito di Guenda Goria

Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno pronunciato il fatidico “sì”. Nella giornata di ieri, giovedì 16 maggio, la coppia ha celebrato il loro amore in Sicilia, nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo. Un’emozione unica per Mirko e Guenda che ha indossato un abito in pizzo bianco che metteva in risalto il suo ventre materno.

Le nozze di Mirko e Guenda

Dopo l’indimenticabile proposta di matrimonio fatta ai Caraibi, il 16 maggio, la coppia ha coronato il loro amore. A festeggiarli tantissimi ospiti, tra cui molti volti noti dello spettacolo, come Alex Belli e Delia Duran, Sarah Altobello, Dayane Mello, Giucas Casella e Federico Fashion Style.

La sposa, come anticipato, ha scelto di indossare un abito in pizzo di colore bianco per la cerimonia, ma prima di raggiungere il luogo dei festeggiamenti, ha deciso di indossare un secondo vestito. La figlia di Mariateresa Ruta e Amedeo Goria ha optato per un outfit più allegro e divertente, con maniche a sbuffo. Allo stesso modo, anche lo sposo ha scelto un cambio abito. Così, da un semplice completo di sartorio di color blu scuro, ha indossato un abito total white in pendant con quello di Guenda.

Chi è Mirko Gancitano, il marito di Guenda Goria

Classe ’91, Mirko Gancitano è un attore e conduttore televisivo conosciuto soprattutto per i programmi Top – Tutto quanto fa tendenza e Camper. Nasce l’11 settembre a Mazara del Vallo, una cittadina siciliana in provincia di Trapani. È proprio lì che consegue il diploma superiore prima di lasciare l’Isola alla volta di Milano, dove si è laureato presso l’università in Iulm in Televisione e New Media. Successivamente, si specializza in regia; il suo sogno, infatti, è quello di lavorare per il piccolo schermo.

Nel 2018 arriva il grande debutto, quando Antonella Clerici lo sceglie come inviato a La Prova del Cuoco. Nello stesso anno, inizia la sua collaborazione con la trasmissione che più di tutte lo ha reso famoso, Top – Tutto quanto fa tendenza, un rotocalco che lo vede alla conduzione per diverse edizioni. Nel frattempo, appare anche in altri programmi – spesso in compagnia della compagna Guenda – come L’Isola dei Famosi e Il Grande Fratello. Nel 2022, invece, è protagonista de La pupa e il secchione, dove si è classificato al quarto posto. E ancora, il programma Camper lo sceglie come inviato tanto da conquistare il soprannome di "Turista quasi per caso".

Con Guenda si cimenta nella conduzione radiofonica di Radio Latte e Miele, Va dove ti porta il cuore e nel 2024 cura la regia della trasmissione Rai, La seconda vita.