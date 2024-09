Miss Italia 2024, trionfa la toscana Ofelia Passaponti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ofelia Passaponti, 24 anni di Siena, è la nuova Miss Italia 2024. La giovane senese ha conquistato la corona di più bella d'Italia indossando la fascia di Miss Toscana e sbaragliando la concorrenza. A premiarla è stata un'altra bellissima, Martina Colombari, presidente di giuria, ed ex vincitrice nel 1991. " E' un onore aver vinto, non me l'aspettavo. Spero di portare questa fascia con onore. Dedico la vittoria a tutta la mia famiglia" , ha detto Ofelia Passaponti subito dopo essere stata incoronata Miss Italia 2024.

Settembre si è rivelato un mese fortunatissimo per la ventiquattrenne di Siena che il 3 settembre scorso ha vinto le fasce di Miss Toscana e Miss social Toscana nel corso delle preselezioni di Castelfiorentino, che le hanno permesso di accedere alla finale di Miss Italia, che si è svolta ieri sera - 22 settembre - a Numana nelle Marche. Ofelia Passaponti ha superato Elisa Armosini, 19 anni di Sassari e Mariana Diop, 19 anni di Bergamo.

Chi è Ofelia Passaponti

Classe 2000 (è nata il 20 luglio), Ofelia Passaponti vive a Siena e sta per laurearsi in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Tra le sue passioni ci sono la moda e i viaggi. Pratica pallavolo e ha lavorato come hostess e indossatrice per mantenersi. Accanto a lei, nell'avventura di Miss Italia, c'erano i genitori e il fidanzato Federico Casone, cestista del Ravenna in B2, al quale è legata da circa quattro anni. Proprio a loro Ofelia ha voluto dedicare la vittoria: "Voglio dedicarla alla mia famiglia, che mi ha accompagnata dal primo giorno e chi mi ha sempre esortato ad inseguire i miei sogni che è quello che poi auguro a tutte le ragazze. Sono tanti anni che penso di partecipare a miss Italia e non potevo scegliere annata migliore. È stata una esperienza che ci ha fatto crescere e lo auguro a tutte le donne ".

Dunque, la Toscana torna a trionfare a Miss Italia a otto anni di distanza dalla vittoria conseguita da Rachele Risaliti. Intanto la curiosità su Ofelia Passaponti è letteralmente esplosa subito dopo l'incoronazione. Il suo profilo Instagram è stato preso d'assalto e il numero dei suoi follower sta crescendo rapidamente.

"Sono davvero felice e non me l’aspettavo, ho fatto un percorso incredibile con tante bellissime ragazze da tutta Italia ed è un onore ricevere questa corona e questa fascia, che spero di portare con altrettanto onore",

ha dichiarato Miss Italia 2024 prima di concludere la serata della vittoria con i festeggiamenti di rito.