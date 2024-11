Il mistero disarmante di Mina

Ascolta ora 00:00 00:00

Gassa d’amante è il titolo del nuovo album di Mina.L’artista torna a cantare ma non ad apparire, questo evento, l’ultimo, risale al ventitré agosto del 1978, nel sito del teatro tenda Bussoladomani a Lido di Camaiore. Da quel giorno la cremonese si ritirò dalle cosiddette scene, scegliendo la Svizzera e Lugano come domicilio e residenza, lontano da tutto e da tutti, al punto di chiudersi nel silenzio anche il giorno della scomparsa di Maurizio Costanzo che per lei aveva scritto Se telefonando, non una riga di ricordo, non una voce di addio. Mina, esempio unico al mondo di cantante-artista che rifiuta l’esibizione in pubblico, di qualunque tipo.

Un mistero nemmeno buffo ma abbastanza disarmante, Bob Dylan è in concerto europeo, Paul McCartney ha fatto il giro del Sudamerica e a dicembre chiuderà l’anno tra Nanterre, Madrid, Manchester e Londra, gli Stones hanno concluso a luglio il loro Hackney Diamonds Tour e preannunciano l’arrivo in Italia la prossima primavera. Ho citato i monumenti mondiali della musica che non rinunciano a proseguire la loro missione con il pubblico. Mina Mazzini preferisce il lago di Lugano, dove i pescatori usano, forse, la gassa d’amante.