Morgan fuori da X Factor, le reazioni: Bugo se la ride, Tersigni si "vendica"

C'è chi viene licenziato, chi se la ride per le sorti altrui e chi, di riflesso, tira fuori dall'armadio vecchi scheletri. Morgan, Bugo e Ludovico Tersigni sono il trio che non ti aspetti ma che con X Factor hanno qualcosa in comune. La cacciata di Marco Castoldi dal tavolo dei giudici di X Factor - ufficializzata con un bel comunicato stampa firmato Sky e Fremantle - ha portato con sé polemiche (non poche), accuse (da ogni parte) e tanti, tantissimi commenti. Tutti (ma proprio tutti) hanno commentato il caso televisivo del giorno (meglio, della settimana; forse anche dell'anno) persino due volti noti che con Morgan e il talent hanno avuto a che fare (e non in modo piacevole).

Il primo: Bugo. Il cantautore ha commentato il tweet di X Factor Italia, nel quale si annunciava l'interruzione della collaborazione tra Sky, Fremantle e Morgan, con una lunghissima risata in perfetto formato onomatopeico, che non è proprio sfuggita al popolo dei social. Gongola Bugo per le sorti del suo ex amico e collega con il quale, nel 2020, ebbe uno "scazzo" epocale sul palco del teatro Ariston durante Sanremo. E siccome la vendetta è un piatto che va servito freddo, nell'ultima settimana Bugo avrà goduto parecchio e qualcuno se l'è immaginato mangiare popcorn davanti agli schermi (di pc e tv) insieme ad Annalisa, della quale Morgan non aveva tessuto le lodi proprio a X Factor.