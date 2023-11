"Comportamenti inappropriati". Morgan fuori da X Factor. E lui reagisce così

Morgan non è più un giudice di X Factor. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso le pagine social del programma. " Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudic e", si legge nella nota diffusa poco fa dalla rete e dalla casa di produzione del talent, confermando le voci circolate nelle ultime ore sul licenziamento di Morgan.

Il comunicato ufficiale

Sky e Fremantle fanno sapere che la valutazione è arrivata " a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati" tenuti da Morgan non solo nei confronti dei colleghi giudici e durante le esibizioni dei concorrenti, ma "anche nei confronti della produzione". La "cacciata" di Morgan da X Factor era nell'aria, ma a complicare la situazione - e a far propendere verso l'interruzione del rapporto professionale - sono state anche "le sue numerose dichiarazioni susseguitesi in questi giorni".

L'uscita di scena di Morgan dal programma, assicurano Sky e Fremantle, non coinvolgerà i talenti della sua squadra, che verranno guidati da un altro giudice, il cui nome non è ancora stato reso noto. "È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma", si legge ancora nella nota ufficiale diramata poco fa, dove Sky e Fremantle spiegano: " La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco ".

Perché Morgan è fuori da X Factor

La nota ufficiale, che arriva a due giorni dal nuovo Live, si conclude così: " La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky e Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato ". Dunque, cala il sipario su una vicenda che teneva banco da ormai diverse settimane. Sin dal suo ritorno a X Factor, Morgan aveva avuto scontri e accese discussioni con i colleghi. Ma a fare precipitare la situazione è stato l'ultimo Live, dove l'artista ha punzecchiato i collegi con battute al vetriolo e ha litigato con Ambra Angiolini durante una pausa pubblicitaria. Le interviste rilasciate a Fanpage e MowMag hanno fatto il resto. Nella prossima puntata di X Factor, in programma giovedì, ci sarà dunque un altro giudice, il cui nome al momento non è ancora stato reso noto.

Le parole di Morgan

Pochi minuti dopo l'annuncio di Sky è arrivato anche il commento di Morgan al suo licenziamento da X Factor. "L'editto satellitare è stato emanato", ha scritto nelle storie del suo account Instagram Morgan, ironizzando sulla lunga attesa che c'è stata tra le voci di addio e la conferma.