Il licenziamento, le bestemmie di Fedez, la causa: la vendetta di Morgan contro X Factor

L'estromissione da X Factor ha lasciato l'amaro in bocca a Morgan, che poco fa ha ricevuto anche il tapiro d'Oro di Striscia la notizia per quanto accaduto nelle ultime ore. Dopo giorni di indiscrezioni, Sky e Fremantle hanno ufficializzato la fine della collaborazione tra il giudice e il talent " a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati " tenuti da Morgan nel programma. Ma l'artista non è rimasto in silenzio e, dopo avere pubblicato un post Instagram sibillino, ha convocato una conferenza stampa in streaming per dire la sua, rispondere alle domande dei giornalisti e togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

"Se mi sento trattato come Biagi e Santoro? No, mi sento come un uomo che vive in una realtà alla deriva, che assiste con i suoi occhi ad uno spaventoso naufragio umanistico. Dove la censura delle parole, dove la mancanza di valori morali e culturali sono arrivate a un livello impensabile all'epoca degli editti di Biagi e Santoro ", ha detto in avvio di conferenza Morgan.

Perché Morgan era tornato a X Factor

Morgan ha voluto mettere le cose in chiaro circa il suo ritorno a X Factor dopo anni di lontananza. Secondo quanto riferito dall'artista sono stati gli autori del programma a contattarlo per offrirgli il ruolo di giudice, che già aveva ricoperto con successo in altre edizioni, e lui - dopo ripetute lusinghe - ha ceduto. " Non avevo la minima intenzione di fare X Factor, lavoravo in Rai, stavo ultimando l'album di inediti e loro sono venuti a cercarmi con insistenza assordante", ha detto Morgan, parlando del perché ha accettato: " Avevo chiesto: protezione mediatica. Libero arbitrio nelle scelte dei brani. La possibilità di fare un evento estivo di musica in televisione prodotto da loro in collaborazione con Rai. Nulla hanno mantenuto".

Morgan durissimo su Fedez

È soprattutto contro Fedez che Morgan ha puntato il dito. Secondo l'ex giudice di X Factor dietro alla sua cacciata ci sarebbe Federico Lucia. " Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l'ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante", ha dichiarato il cantante, riportando le frasi che il rapper avrebbe pronunciato dietro le quinte dopo l'ultima incandescente puntata: "Diceva: 'O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni' e anche minacce tipo 'Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente'. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c'erano le telecamere accese ". E prima di chiudere il discorso su Fedez, Morgan ha punzecchiato il rapper: " Io non prendo soldi per inquadrare i figli ".

Le accuse agli altri giudici

Sui motivi del suo "licenziamento" Morgan ha le idee chiare. A farlo finire fuori dal banco dei giudici non sarebbero stati i comportamenti tenuti in trasmissione, ma ben altro. " Non so chi ha chiesto la mia testa ma si può pensare che l'abbiano chiesta tutti. Loro sono una combriccola di produzione discografica sostenuta dalla Warner ", ha tuonato il cantautore, facendo nomi e cognomi: " Dargen D'Amico, Michielin, Fedez, la Warner, i manager, sono un tutt'uno, gli interessi sono reciproci, sono una squadra di lavoro che ha occupato X Factor, e io lì dentro non solo ero scomodo, ho spesso smascherato i loro interessi ". E sarebbero proprio gli interessi economici, sostiene Morgan, quelli che hanno portato Sky e Fremantle a estrometterlo da X Factor.

"L'ho saputo dai social"

Nella lunga conferenza stampa, Morgan ha dichiarato di avere appreso del suo licenziamento " tramite i social con il loro comunicato, che hanno diramato prima di dirlo a me personalmente ". Il cantautore ha ammesso di non essere stato totalmente all'oscuro della possibile "cacciata" dal programma, ma di essere amareggiato dai modi: " Hanno infranto un codice deontologico che al di là del contratto dovrebbe esserci in qualsiasi struttura di comunicazione ". Su questo punto, però, Freemantle ha voluto chiarire. " Prima della diffusione del comunicato stampa, Morgan è stato avvisato del licenziamento sia telefonicamente che tramite una pec indirizzata a lui, al suo avvocato e al suo manager" , ha precisato il portavoce della società attraverso l'AdnKronos. Ma Morgan ha voluto ribadire che comunque "nessuno si è fatto vivo dopo il licenziamento".

Morgan farà causa a Sky e Fremantle?