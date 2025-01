L'indizio social e quell'indiscrezione su Alice Campello e Alvaro Morata: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

È bastata una fotografia in bianco e nero a ufficializzare la notizia che circolava da ore in rete sul ritorno di fiamma tra Alice Campello e Alvaro Morata. Il calciatore del Milan e l'influencer veneziana hanno scelto di condividere un selfie per annunciare di essere tornati ufficialmente insieme a sei mesi di distanza dall'addio.

Di nuovo insieme

Dopo la rottura la coppia ha attraversato un periodo difficile dovuto anche al trasferimento di Morata dalla Spagna a Milano, ma negli ultimi mesi si erano intravisti segnali che facevano ben sperare i fan della coppia. Numerose riviste avevano paparazzato Alice e Alvaro insieme ai loro figli, felici e sorridenti come non li si vedeva da tempo ma, nonostante ciò, i due continuavano a vivere in case separate. Nelle ultime ventiquattro ore, però, l'esperto di gossip Alessandro Rosica aveva anticipato che la coppia era tornata insieme e che per l'annuncio era solo questione di ore. E così è stato. Poco fa Alvaro Morata e Alice Campello hanno pubblicato sui rispettivi account Instagram un'immagine, nella quale il calciatore bacia sulla guancia la moglie, con un cuore a sancire la definitiva riappacificazione.

Il post social senza commenti

Alice Campello e Alvaro Morata hanno scelto di non rilasciare nessuna dichiarazione ufficiale e hanno preferito affidare a una foto il compito di comunicare la riappacificazione. Sui motivi che hanno spinto la coppia a dare una seconda possibilità al loro amore nessuna parola. Impossibile anche commentare il post condiviso dall'influencer e dal calciatore, visto che entrambi hanno disattivato la funzione "commenta". Per Morata e la moglie questo non è il momento delle spiegazioni e delle critiche, ma della famiglia e del ritrovato amore.

La storia d'amore

Lo scorso 12 agosto, con un annuncio a sorpresa fatto su Instagram, la coppia aveva annunciato di essersi separata. " Dopo un momento di riflessione, Alice ed io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. È una decisione dolorosa per la quale chiediamo rispetto ed empatia" , avevano scritto Campello e Morata nelle storie dei loro profili social.

Il calciatore e l'influencer si erano conosciuti nel 2016 proprio su Instagram con uno scambio di like e messaggi ed erano convolati aun anno dopo nel 2017 a Venezia, città natale della modella. Dall'unione sono nati quattro, i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e la piccola Bella, la cui nascita aveva messo a rischio la vita di Alice Campello a causa di complicanze dovute al parto.