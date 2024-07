Morta a 61 anni Christina Sandera, compagna di Clint Eastwood: M"i mancherà tantissimo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave lutto per il celebre attore e regista Clint Eastwood: è morta la compagna di lunga data Christina Sandera. La conferma è arrivata direttamente dal premio Oscar in un breve comunicato diramato al quotidiano locale Carmel Pine Cone. Eastwood, al fianco della 61enne dal 2014, ha salutato la compagna con un messaggio ricco d’amore: “Christina era una donna adorabile e premurosa e mi mancherà moltissimo” . Per il momento non sono state rese note le cause del decesso.

Eastwood e Christina Sandera hanno vissuto il loro amore lontano dai riflettori. Lei lavorava come hostess in una delle sue proprietà nella penisola di Monterey, il Mission Ranch Hotel a Carmel-by-the-Sea. Poche apparizioni pubbliche, per lo più legate al lavoro del compagno, molto attivo sia davanti che dietro la macchina da presa nonostante l’età avanzata. Nessun profilo sui social network, nessuna intervista alle riviste scandalistiche.

Christina Sandera ha accompagnato il compagno in diversi eventi cinematografici, quasi esclusivamente legati alle sue pellicole. Basti pensare alla prima apparizione pubblica insieme, alla notte degli Oscar del 2015, quando il film “American Sniper” venne nominato per sei premi, incluso quello per il miglior film. Nel 2016, invece, la coppia apparve insieme alla proiezione del film “Sully” alla Director’s Guild of America. Un anno più tardi, nel 2017, insieme al Festival di Cannes. E, ancora, Christina Sandera ha partecipato alla premiere di “The Mule”, ricorda People.

Nonostante il grande legame, i due non hanno mai pensato alle nozze.

Eastwood ha alle spalle due matrimoni: il primo con la modella Maggie Johnson, il secondo con la conduttrice televisiva Dina Ruiz. Tra le sue relazioni più celebri quelle con l’attrice Sandra Locke, la stuntwoman Roxanne Tunis, l’assistente di volo Jacelyn Reeves e l’attrice Frances Fisher.