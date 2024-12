È morta Fernanda Casiraghi. Il figlio Stefano sposò Caroline di Monaco

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo scorso 6 dicembre, a 99 anni, se ne è andata Fernanda Biffi Casiraghi, la madre di Stefano, che negli anni Ottanta sposò la principessa Caroline di Monaco. La signora Fernanda ha affrontato una vita piena di gioie, ma anche dolorose tragedie. Ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con il Casato dei Grimaldi. Il funerale, a cui con ogni probabilità dovrebbero partecipare sia la nuora Caroline che i nipoti Charlotte, Pierre e Andrea, avranno luogo nel pomeriggio del 9 dicembre 2024.

Una madre e nonna molto amata

“Mamma Fernanda ha lasciato questa vita” , ha dichiarato al Corriere.it il figlio Marco Casiraghi, fratello di Stefano. “Una vita attraversata con intensità e incredibile energia. Mamma ha avuto grandi gioie e grandi dolori, ma era una donna cresciuta in tempo di guerra, capace di affrontare la vita con le sue spine con coraggio…Ha lasciato a tutti noi esempi e ricordi che non dimenticheremo”. Fernanda Biffi Casiraghi è morta lo scorso venerdì nella sua casa a Fino Mornasco, in provincia di Como.

Tra sette mesi, il prossimo 10 luglio, avrebbe compiuto cento anni e i familiari, tra cui i 13 pronipoti, erano pronti a festeggiarla. La signora Casiraghi era la madre di Stefano, che il 29 dicembre 1983 sposò Caroline di Monaco. Il giovane, figlio dell’imprenditore tessile di Como Giancarlo Casiraghi e la principessa si erano conosciuti proprio nell’estate di quell’anno. Dalla loro unione nacquero Andrea (1984), Charlotte (1986) e Pierre (1987).

Il 3 ottobre 1990 Fernanda Casiraghi affrontò uno dei più profondi drammi della sua vita: Stefano morì in un incidente durante i campionati del mondo offshore, da Montecarlo a Saint-Jean-Cap-Ferrat-Nizza. Il lutto unì ancora di più Fernanda e Caroline, che avevano sempre avuto un ottimo rapporto. Del resto quando la principessa conobbe Stefano aveva perduto sua madre, Grace Kelly, da circa un anno e la suocera, in qualche modo, rappresentò per lei una seconda figura materna. La signora Biffi Casiraghi perse anche il marito nel gennaio 1998 e nel dicembre 2016 il figlio Daniele, fratello maggiore di Stefano, morto a 62 anni. A entrambi i funerali prese parte anche Caroline.

La vita a corte

Fernanda Casiraghi era una donna “dinamica” , ha ricordato ancora il figlio Marco, ma anche molto riservata. “Fino a tre anni fa andava regolarmente nel Principato, per tutti in famiglia era un punto di riferimento, una vera matriarca”. Infatti la suocera di Caroline non ha mai perso i contatti con la famiglia Grimaldi, mantenendo un legame saldo con i principi e con tutti i nipoti.

Nel 2015 Fernanda Casiraghi partecipò al matrimonio di Pierre con Beatrice Borromeo, sia al rito religioso, celebrato alle Isole Borromee, sia a quello civile, festeggiato nel Principato. Caroline, poi, si è sempre assicurata che i figli e i nipoti frequentassero i nonni e gli zii paterni, in maniera da mantenere vivo il ricordo del padre.

“mamma”

“se ne è andata serena”

In più, come ricorda il giornale Oggi, la principessa chiamava la suocera. Un’abitudine mai persa. La signora Fernanda, ha puntualizzato ancora il figlio. Verrà sepolta nella tomba di famiglia, accanto al marito e al figlio Daniele.