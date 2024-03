L'addio a Dimitri e gli incontri con Nicolas: nuovo amore per Charlotte Casiraghi

C'è una nuova coppia alla corte del principato di Monaco. Charlotte Casiraghi, fresca di addio al marito Dimitri Rassam, è stata sorpresa in compagnia del romanziere Nicolas Mathieu. L'uomo, 45 anni, è stato fotografato mentre entra nello stabile parigino, dove abita Charlotte Casiraghi, e ne esce il giorno successivo poco prima di lei. Le immagini esclusive dell'incontro tra Charlotte e Mathieu sono state pubblicate dal settimanale Gente e in Francia hanno già fatto scalpore.

"Della relazione tra i due si è cominciato a parlare due settimane fa, ma la sequenza di foto offre un indizio concreto sul loro rapporto", riferisce la rivista nostrana. Nelle foto del servizio Mathieu e Casiraghi non sono mai immortalati insieme, ma la dinamica della visita e il dettaglio del borsone, portato dallo scrittore francese, sarebbero in grado di confermare che tra i due è in corso una frequentazione, se non una storia.

Le foto fuori dal palazzo a Parigi

I paparazzi hanno sorpreso Nicolas Mathieu nel quartiere di Parigi, dove vive principalmente Charlotte. Lo stesso edificio dove, nel 2017, fu fotografato Dimitri Rassam - l'ex marito della figlia di Carolina di Monaco - prima che la loro storia diventasse pubblica. "Lui arriva la sera del 16 febbraio, varca l'ingresso dello stabile dove vive Charlotte per poi riattraversarlo alle 16 del giorno dopo", racconta Gente nella cronistoria fotografica: "Trenta minuti più tardi è lei a fare capolino con circospezione: l'espressione facciale tradisce il timore di essere notata, ma intanto Nicolas si è allontanato a piedi con il borsone".

La fine del matrimonio con Rassam

A confermare che lo scrittore francese si è trattenuto nell'appartamento di Charlotte Casiraghi per tutta la notte è proprio il borsone, che l'uomo ha con sè all'entrata e all'uscita dal palazzo. Una prova più che un indizio. Solo due settimane fa, la rivista francese Voicì, aveva anticipato la notizia della fine del matrimonio di Charlotte con il regista e produttore Dimitri Rassam sposato nel 2019 e con il quale ha avuto il secondo figlio, Balthazar. A mettere la parola fine alla storia con Rassam sarebbe stata Charlotte, stanca delle continue assenze del compagno. "Passa il suo tempo lavorando. Non avevano una vita familiare e per lei era pesante", avevano rivelato fonti a lei vicine. Ad avvicinarla, invece, allo scrittore Nicolas Mathieu - divorziato e padre di un ragazzino di 11 anni - sarebbe stata la comune passione per la letteratura e la filosofia non a caso Charlotte Casiraghi è presidente dei Rencontres philosophiques di Monaco.