Morta Marina Donato. La vedova di Corrado stroncata da un malore

Addio a Marina Donato. La produttrice televisiva, vedova di Corrado Mantoni, è morta questa notte al Policlinico Umberto I di Roma. La 76enne si sarebbe sentita male ieri sera in un ristorante romano, dove si sarebbe accasciata per un sospetto arresto cardiaco. La donna è stata subito portata in ospedale, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sposata con Corrado dal 1996 fino alla sua morte, nel 1999, Marina Donato ha proseguito la sua attività di produttrice televisiva e quest'anno è stata impegnata nella nuova edizione de "La Corrida", condotta da Amadeus sul Nove. Ma è stata protagonista nel dietro le quinte di tanti programmi di successo del piccolo schermo. Da "Forum" a "Il pranzo è servito", passando per "La prova del cuoco". I primi passi nel mondo dello spettacolo ad appena 24 anni proprio grazie a Corrado, già affermato presentatore. La collaborazione professionale prestò sfociò in una lunga storia d'amore, durata tutta la vita. Dopo ventitre anni di convivenza, i due si sposarono il 27 giugno del 1996, con una cerimonia riservata e lontana dai riflettori.

Da Mediaset alla Rai, Marina Donato ha interpretato ruoli di primo piano nella produzione di successi sulle principali reti. Tra le fatiche più recenti, la già citata "La Corrida", prima sulla Rai con Conti e ora su Nove con Amadeus, e il ritorno de "Il pranzo è servito" con Flavio Insinna. Un altro grande successo firmato dal marito, che aveva ricordato recentemente in un'intervista al Corriere della Sera: "Temeva che nessuno si sarebbe più ricordato di lui. Io gli dissi che non era vero. Ho vinto io quella scommessa, e so che lui dall'aldilà lo ha visto". Negli ultimi anni Marina Donato è stata legata all'ex magistrato Italo Ormanni, morto il 20 aprile 2024 all'età di 88 anni.

Tra i primi messaggi di Cordoglio quello di Lucio Presta: "Ieri sera è venuta a mancare Marina Donato, amica da