Morto Arnaldo Del Piave, l’ex marito di Enrica Bonaccorti

Se n’è andato all’età di 75 anni Arnaldo Del Piave, personaggio molto conosciuto nel mondo dello spettacolo ed ex marito della conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti. Del Piave, il cui vero nome era Alberto, è morto dopo una lunga malattia. Era ricoverato da tempo in ospedale e la notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica attraverso il suo profilo Facebook, con un ultimo messaggio affidato al cugino che racchiude perfettamente il suo modo di vivere: “Un grande abbraccio a tutti. Godetevi la vita, io l’ho fatto”. La sua morte ha suscitato grande commozione a Civitavecchia città portuale dove era nato e dove, negli ultimi anni, era tornato a vivere dopo una lunga parentesi trascorsa tra viaggi, lavoro e vita all’estero. I funerali saranno celebrati lunedì 25 maggio alle 15.30 nella Cattedrale della città.

Un personaggio amatissimo

Per gli amici e i conoscenti era semplicemente Arnaldo, anche se all’anagrafe si chiamava Alberto. Negli anni Settanta era stato uno dei volti più noti della vita cittadina, conosciuto anche con il soprannome di “Gattello”. Da giovane aveva giocato a pallanuoto e incarnava lo spirito libero e spensierato di quella generazione cresciuta in grande libertà. Per anni aveva fatto il rappresentante di importanti marchi di moda e aveva vissuto a lungo all’estero, anche in Sudamerica. Poi il ritorno a Civitavecchia, dove aveva aperto un negozio di abbigliamento usato l’Arnaldo Vintage Store. “Ho tanta di quella roba accumulata ovunque negli anni, vestiti ma non solo, che ho deciso di metterla in vendita”, aveva raccontato all’epoca dell’inaugurazione.

L’amore travolgente con Enrica Bonaccorti

Del Piave era diventato noto al grande pubblico soprattutto per la sua relazione con Enrica Bonaccorti. I due si erano conosciuti negli anni Ottanta e tra loro era stato subito un colpo di fulmine. Dopo appena tre mesi avevano deciso di sposarsi a Las Vegas. Solo pochi mesi fa, dopo la morte della conduttrice, Del Piave aveva ricordato con grande emozione la loro storia d’amore durante alcune interviste televisive. “Il nostro è stato davvero un grande amore. Ci siamo sposati dopo tre mesi a Las Vegas. Eravamo due persone libere, ci somigliavamo molto”, aveva raccontato. Parlando della Bonaccorti, aveva aggiunto: “Lei ha lasciato una scia di stima, di amore e di affetto per la grande umanità che aveva”.

Il dolore per l’aborto spontaneo

Nel corso della loro relazione la coppia aveva attraversato anche momenti molto difficili. Tra i più dolorosi c’era stato l’aborto spontaneo vissuto nel 1986, quando Enrica Bonaccorti aveva annunciato in televisione di essere incinta. “È stato un periodo difficile, ha annunciato in tv la gravidanza poi è andata in camerino e ha avuto delle minacce di aborto”, aveva ricordato Del Piave. Nonostante quella sofferenza, lui aveva sempre sottolineato come quel dramma li avesse uniti ancora di più. “È stato un grande amore durato cinque anni e insieme avevamo anche superato l’aborto spontaneo. L’avevo portata in giro per il mondo per distrarla”, aveva raccontato.

La fine della relazione

Anche un amore così intenso, però, a un certo punto era arrivato al capolinea. Del Piave aveva spiegato che lui ed Enrica erano fatti per stare insieme, ma che “anche i grandi amori finiscono”. Secondo quanto emerso negli anni, la relazione si era incrinata quando la conduttrice aveva scoperto che Del Piave frequentava anche una ragazza più giovane. “Enrica non l’ha presa molto bene”, aveva ammesso lui stesso parlando del loro addio. Nonostante la separazione, aveva sempre conservato un ricordo affettuoso della ex moglie. “È stato un amore e una grande intesa nella vita per andare avanti nelle scelte giuste. Abbiamo viaggiato, abbiamo fatto tante cose insieme e sono contento di averle donato perlomeno certi momenti bellissimi”, aveva detto ricordandola.

L’amicizia con Fiorello e il mondo dello spettacolo

Negli anni Arnaldo Del Piave aveva frequentato il mondo dello spettacolo e conosciuto molti personaggi famosi, da Jovanotti a Raf. Era diventato particolarmente noto anche per la sua partecipazione a “Edicola Fiore”, il programma televisivo di Fiorello su Raidue. Con il suo stile inconfondibile, cappello, occhiali scuri, barba e capelli lunghi, compariva spesso alle spalle dello showman, di cui era amico da tempo. Una presenza eccentrica e riconoscibile che aveva contribuito a renderlo popolare al grande pubblico.

L’ultimo saluto: “Non dimenticatemi”

Negli ultimi anni Arnaldo Del Piave aveva affrontato con discrezione i problemi di salute, senza mai perdere il suo spirito ironico e anticonformista.

Sui social aveva scritto tempo fa una frase che oggi suona come un ultimo messaggio rivolto a chi gli voleva bene: “Non dimenticatemi”, citando Renato Zero. I tanti messaggi di affetto arrivati nelle ultime ore raccontano meglio di qualsiasi parola quanto Arnaldo Del Piave fosse amato da chi lo aveva incontrato nel corso della sua vita.