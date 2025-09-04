Morto Giorgio Armani, Meloni: “Grazie di tutto”

Sono tanti gli esponenti della politica che hanno voluto rendere omaggio a Giorgio Armani, ricordandone il peso come ambasciatore della moda italiana nel mondo. Con il suo stile e la sua genialità ha rivoluzionato il mondo della moda a livello planetario e oggi sono tanti i personaggi che gli hanno voluto rendere omaggio. " Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un'icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell'Italia migliore. Grazie di tutto ", le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

" È venuto a mancare Giorgio Armani, talento senza tempo e ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Un visionario della moda, un interprete raffinato dell’eleganza e della bellezza del nostro Paese. La sua rappresenta una straordinaria storia di successo. Ci stringiamo oggi alla sua famiglia, grati per lo straordinario stile che ha donato all’Italia e al mondo ", ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. " Ci lascia un genio assoluto, un’eccellenza italiana riconosciuta e ammirata in tutto il mondo, un maestro insuperabile di stile e creatività: la sua eredità continuerà a splendere nella storia e nel futuro del Made in Italy. Una preghiera per Giorgio Armani ", sono le parole di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

" Armani è stato e sarà per sempre la Moda, l’uomo che ha affermato lo stile e l’eleganza italiana nel mondo. È difficile esprimere con semplici parole ciò che Re Giorgio ha fatto per l’Italia, per Milano e per la Lombardia e ciò che continuerà a rappresentare. Ha trasformato la creatività in un linguaggio universale, elevando il Made in Italy a simbolo di eccellenza in tutto il mondo ", ha dichiarato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. " Giorgio Armani, maestro di eleganza e di sobrietà, ha saputo trasformare la moda in un linguaggio universale di bellezza e modernità. Un simbolo dell'Italia che incanta il mondo, per stile e creatività.

Lo ricordo ospite del Presidente Obama alla Cena di Stato alla Casa Bianca come icona globale del Made in Italy e custodisco le sue parole e i suoi consigli. Alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, le mie condoglianze", è, invece, il ricordo dell'ex premier

Articolo in aggiornamento