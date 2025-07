Morto Julian McMahon. L'attore di Nip/Tuck era malato di cancro

Altro lutto nel mondo dello spettacolo: è morto l’attore australiano Julian McMahon, noto per i suoi ruoli televisivi in “Streghe”, “Nip/Tuck” e “FBI: Mosta Wanted”. L’interprete aveva 56 anni, da tempo combatteva contro il cancro. Come confermato dalla moglie Kelly Paniagua, McMahon si è spento mercoledì a Clearwater, in Florida.

"Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro" la sua dichiarazione a Deadline: "Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nella vita di quante più persone possibile. Chiediamo sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita".

Nato a Sydney nel 1968, Julian McMahon era figlio di Billy McMahon, primo ministro dell’Australia tra il 1971 e il 1972. Iniziò la sua carriera come modello negli anni Ottanta prima di dedicarsi alla recitazione, ottenendo una parte nella soap opera australiana “Home and Away” nel 1990. Il debutto sul grande schermo risale al 1992, nella commedia “Wet and Wild Summer!”. Successivamente è apparso in diversi prodotti statunitensi come "Another World", "Profiler", "Will & Grace" e “Streghe” nel ruolo di Cole Turner/Belthazor.

Uno dei ruoli più importanti della sua carriera è stato quello dell’arrogante chirurgo plastico Christian Troy nell’audace medical drama “Nip/Tuck” creato da Ryan Murphy. La serie è andata in onda per sei stagioni, dal 2003 al 2010, e ha ottenuto una nomination ai Golden Globe. Tornando al grande schermo, Julian McMahon ha poi recitato ne “I Fantastici 4” del 2005, nel ruolo del cattivo Dottor Destino, personaggio ripreso nel sequel del 2007 “I Fantastici 4 e Silver Surfer”.

Infine, più di recente, ha preso parte alla serienei panni dell’agente speciale supervisore Jess Lacroix. Il suo ultimo film è stato “The Surfer”, scritto e interpretato da Nicolas Cage.