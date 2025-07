Morto Mark Snow. Sua la celebre sigla di X-Files

Addio a Mark Snow. Il celebre compositore americano, noto per l’amatissima colonna sonora della serie “X-Files”, è morto all’età di 78 anni. Secondo quanto confermato dal suo portavoce ai microfoni del The Hollywood Reporter, l’artista si è spento nella sua casa in Connecticut. Non sono state rese note le cause del decesso.

"Mark Snow, una delle persone più meravigliose e talentuose che abbia mai conosciuto, se n'è andato" il messaggio del collega e amico Sean Callery: "33 anni fa ha iniziato a farmi da mentore come artista. Chi avrebbe mai pensato che fosse anche l'inizio di una profonda amicizia che sarebbe cresciuta e si sarebbe evoluta nel corso di tre decenni, insieme ai nostri capelli grigi e alle scadenze sempre più strette. Gli sono così grato per i suoi saggi consigli e per la sua arguzia tagliente e sarcastica. La mia carriera è iniziata con un atto di generosità da parte sua 33 anni fa – punto e basta. Ti voglio bene amico mio. Non ci sarà mai un altro come te. Mando amore a Glynnis e a tutti i suoi figli e nipoti”.

All’anagrafe Mark Fulterman, Mark Snow nacque a New York il 26 settembre 1946. Cresciuto a Brooklyn, studiò alla nota Juilliard School. Mosse i primi passi nel mondo della musica alla fine degli anni Settanta, collezionando successi e riconoscimenti. Basti pensare alla colonna sonora di “X-Files”, sia della serie - oltre duecento episodi dal 1993 al 2018 – che dei due film.

Snow ha curato anche il commento di altre serie televisive amate come “Blue Bloods”, “Smalville”, “One Tree Hill” e “Hart to Hart”. Ha lavorato anche per il cinema, basti pensare a “The New Mutants”, “Ernest Saves Christmas” e “Crazy in Alabama”.

In totale, ha raccolto quindici candidature agli Emmy Awards. Infine, impossibile non menzionare la fondazione della rock band New York Rock & Roll Ensemble, attiva tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta.