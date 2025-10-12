Morto il padre di Bianca Guaccero: "Ti amerò per sempre". Il dolore della showgirl

Grave lutto per Bianca Guaccero, che lo scorso venerdì ha perso l'amato padre Ettore, morto all'età di 81 anni. Un dolore enorme per la showgirl, molto legata al genitore. Guaccero sta vivendo privatamente questa perdita e nelle ultime ore è riuscita solo a lasciare un breve messaggio sui social per informare della sua perdita. In uno dei suoi ultimi post, infatti, troviamo un'immagine con sfondo nero in cui campeggia la frase: "Ti amerò per sempre".

I funerali di Ettore Guaccero si sono svolti sabato 11 ottobre nella parrocchia di San Leone Magno di Bitonto. Una perdita davvero enorme per l'attrice e conduttrice televisiva, che negli anni non ha mai mancato di parlare della figura paterna, alla quale era molto legata. "Io e mio papà abbiamo un rapporto bellissimo, lui ha sempre creduto in me e mi ha dato la forza di affrontare tantissimi ostacoli nella mia vita" , disse dopo la sua prima esibizione a Ballando con le stelle, quando decise di dedicare la sua performance al padre.

A quanto pare l'uomo soffriva a causa di problemi di salute, di cui la stessa Bianca Guaccero aveva parlato. "Io vivevo a Milano per lavoro. Un giorno chiamai i miei genitori e chiesi a mia mamma di passarmi mio papà, ma lei mi disse perché non poteva perché l'avevano trasportato d'urgenza in ospedale per delle complicanze al cuore. Dopo questa notizia lasciai Milano e partii subito per tornare a Bitonto. Ho pianto per tutte le 14 ore del viaggio e continuavo a chiamare l'ospedale per avere notizie di papà ", ha raccontato tempo fa. " Quando arrivai, entrai nella sala dov'era ricoverato e lo vidi pieno di fili e tubicini e questa immagine non la dimenticherò mai. Io non glielo dico spesso ma lo amo e lo ringrazierò per sempre per tutto ciò che ha fatto per me".

Un amore assolutamente ricambiato, dato che durante l'ultima

partecipazione a Verissimo di Bianca, il signor Vittorio ha voluto fare una sorpresa alla figlia, lasciandole un. Messaggio che ha naturalmente fatto piangere la showgirl, rimasta molto commossa.