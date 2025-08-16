Addio a Pippo Baudo, tutti i messaggi di cordoglio

A 89 anni si è spento Pippo Baudo, re della televisione italiana. Viene spesso considerato il più grande conduttore italiano, padre del moderno festival di Sanremo. Celebre la sua frase "l'ho inventato io", riferendosi a moltissimi personaggi dello spettacolo che hanno fatto carriera crescendo sotto la sua ala protettrice. " Buon viaggio caro Pippo, amico di tante belle serate per noi un po'... avanti con gli anni ", ha scritto Matteo Salvini salutando il conduttore con un post social.

Un messaggio di cordoglio è stato inviato anche da Antonio Tajani, che dai social ha sottolineato come Baudo è " entrato nelle case di tutti gli italiani, ha raccontato attraverso lo schermo la società italiana dagli anni '60 al nuovo millennio. Un italiano ammirato e conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro. Condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari ".

Anche ilmondo dello spettacolo offre ovviamente il suo tributo Pippo Baudo.

Un maestro per chiunque faccia questo lavoro, padre della tv italiana… Ha formato generazioni di artisti… Ho iniziato a lavorare con lui nel 1980… Domenica In… Mancherà a molti… Ciao Pippo

Se stato il mio maestro non ti dimenticherò mai! Buon viaggio Pippo

", ha scritto, che ha iniziato la sua carriera in Rai come conduttrice proprio al fianco del conduttore. "", ha scritto, anche lei nata artisticamente sotto l'ala di Baudo.

