Un infarto davanti ai figli, morto il tiktoker da quasi 2 milioni di follower

Ha lasciato la moglie e tre figli piccoli Lorenzo Della Femine, il famoso tiktoker partenopeo seguito da 1,7 milioni di follower e conosciuto con il nome di Mister Pella Pazzo. Sarebbe stato stroncato da un infarto dopo il ricovero nell'ospedale Villa dei Fiori, ad Acerra, in provincia di Napoli. La notizia che ha colpito profondamente anche per la giovane età, è stata data da molti media locali.

La scomparsa improvvisa

L'uomo da quanto riportato, stava giocando con i figli nella sua casa di Casalnuovo, quando ha avuto un malore da cui non si è più ripreso neanche dopo la corsa in ospedale. Qualche giorno fa era stato ricoverato sempre per un malore dovuto, sempre secondo le palore di Della Femine che lo aveva raccontato sui social, dai medicinali assunti per curare una brutta labirintite. In un video di qualche ora prima però, aveva confessato ai suoi seguaci di non sentirsi bene ed era preoccupato per un'eccessiva sudorazione. Il giorno dopo si sarebbe dovuto sottoporre ad una risonanza con contrasto.

La sua storia

Era diventato famoso soprattutto al Sud, per i suoi video che mostravano momenti della sua giornata in famiglia. Balzato recentemente, se così si può dire, agli onori della cronaca perché viveva abusivamente in una casa popolare nonostante un ordine di sfratto emesso dal sindaco Massimo Pelliccia, era anche stato raggiunto da una troupe del programma di Rete 4 Fuori dal coro, che gli chiedeva di spiegare la sua situazione.

Un personaggio amatissimo