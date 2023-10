Morto Tommasino Accardo, storica spalla televisiva di Fiorello

Lutto nel mondo dello spettacolo e nella tv. A 84 anni è morto l'attore Tommasino Accardo, storica spalla di Fiorello, che con lo showman siciliano ha condiviso in svariate occasioni il palco e i riflettori. Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, nel 1939, da tempo viveva a Mentana, in provincia di Roma. Ha trascorso qui gli ultimi anni e gli abitanti hanno imparato a conoscerlo a non mancava occasione per scambiare due parole con lui, che pare amasse le lunghe passeggiate.

Il grande pubblico lo ricorda sicuramente per una serie di spot che ha girato insieme a Fiorello e per la sua riuscita partecipazione a "Stasera pago io", uno degli show di maggior successo di cui lo showman è stato mattatore all'inizio degli anni Duemila. Ma quelle con Fiorello non sono state le sue uniche sue apparizioni televisive, perché di lui ci si ricorda anche per aver recitato nel film comico "Mezzo destro mezzo sinistro - 2 calciatori senza pallone" uscito nel 1985 con Gigi e Andrea. Di recente è apparso anche in tre episodi della serie "Boris".

In televisione, nel 1999, era il suggeritore nella scena del teatro nel film "Nanà". Nel 2005, invece, ha preso parte al film "Il mondo è meraviglioso", con regia di Vittorio Sindoni. Nel 2008, invece, ha preso parte a un episodio di "Viva Radio 2... Minuti", programma di Fiorello sulla tv pubblica.