Muore a 74 anni Josephine Chaplin, la figlia della leggenda del cinema Charlie

È morta all’età di 74 anni Josephine Chaplin. L’attrice statunitense, sesta degli undici figli del grande Charlie Chaplin, è mancata giovedì 13 luglio a Parigi, ma il decesso è stato reso noto soltanto negli ultimi giorni. Infatti, un necrologio è stato pubblicato sulle pagine di Le Figaro nella giornata del 19.

Josephine lascia i figli Charly, Julien e Arthur e, stando a quanto riporta l’Hollywood Reporter, i funerali si sarebbero svolti a Parigi "nell’intimità della famiglia".

La carriera di Josephine Chaplin

Josephine, classe ’49, era nata a Santa Monica - in California - dall’amore tra Charlie e la sua ultima moglie, Oona O'Neill (anche lei figlia d’arte). L’attrice aveva mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema sin da piccolissima e così, alla tenera di età di tre anni, era apparsa per la prima volta sullo schermo nel film Luci della ribalta del 1952, scritto, diretto e interpretato da suo padre Charlie. Con le sorelle Geraldine e Victoria, invece, aveva preso parte a La contessa di Hong Kong (1967). Successivamente, ha recitato nel film L’odore delle belve (1972) con la partecipazione di Vittorio De Sica e del futuro partner Maurice Ronet, al quale fu legata dal 1977 al 1983, anno della morte di lui. E ancora, attrice anche in Fuga verso il sole (1972) di Menahem Golan con Laurence Harvey (un film su un gruppo di persone che tentano di lasciare l'Unione Sovietica per sfuggire all'antisemitismo e alla repressione politica) e in Erotico profondo con Klaus Kinski (1976). Josephine aveva, inoltre, lavorato con Pier Paolo Pasolini nei Racconti di Canterbury, indossando i panni di May, la moglie adultera dell’anziano Sir January (Hugh Griffith). Tra gli ultimi film interpretati, Il ragazzo della baia (1984) con Kiefer Sutherland e Liv Ullmann. Infine, nel 1998, in una serie tv dal titolo Hemingway con Stacy Keach, Josephine ha impersonato Hadley Richardson, la prima moglie dello scrittore Ernest Hemingway.

La vita privata dell’attrice e il furto della salma di suo padre

Una vita molto movimentata quella dell’attrice da un punto di vista sentimentale: infatti, Josephine ha avuto un figlio dall’attore francese Maurice Ronet con il quale era stata sposata fino alla morte di lui, nel 1983. In seguito, aveva sposato Nicholas Sistovaris dal quale aveva avuto un altro figlio, Charly; e, infine, l’ultimo marito, l’archeologo francese Jean-Claude Gardin, sposato nel 1989 e morto nel 2013, con il quale aveva avuto l’ultimo figlio Arthur. Una volta terminata la carriera cinematografia, Josephine iniziò a dedicarsi agli affari di famiglia dal suo ufficio di Parigi e, in particolare, gestì l’installazione di una statua di suo padre a Waterville, in Irlanda.

Come ricorda il Guardian, uno degli episodi più bizzarri della sua vita si verificò quando si trovò vittima di un tentativo di estorsione. L’accaduto risale a poco tempo dopo la morte di suo padre, esattamente nel 1978, quando Josephine venne contattata da due uomini che avevano rubato la salma e la bara del comico, chiedendole un riscatto. La figlia di Charlie non pagò, tuttavia la refurtiva venne ritrovata 11 settimane dopo.