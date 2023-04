Addio al mito della musica Harry Belafonte: è morto il Re del calypso

È scomparso all'età di 96 anni il cantante, musicista e attore Harold George Bellanfanti Jr., più comunemente conosciuto come Harry Belafonte. Da sempre attivista per i diritti civili negli Stati Uniti, Belafonte venne soprannominato "Re del calypso" per aver fatto conoscere la musica caraibica negli anni cinquanta. Un vero e proprio mito della musica venuto a mancare oggi, 25 aprile 2023.

La musica caraibica divenne famosa negli Usa

Nato nel quartiere Harlem di New York nel lontano 1927, Belafonte era figlio di genitori giamaicani. Sua madre era la governante Melvin Love, mentre suo padre, Harold George Bellanfanti Sr., era un cuoco. Trascorsi i primi anni negli Stati Uniti, nel 1935 si trasferì con la madre ad Aboukir (Giamaica), e solo nel '39 fece ritorno a New York per frequentare la George Washington High School. Scoppiata la Seconda guerra mondiale, si arruolò nella marina.

La sua carriera come musicista iniziò negli anni '40, quando cominciò a partecipare ad alcuni spettacoli. Il suo primo singolo, Matilda, viene inciso nel 1952, ma il vero successo arriva nel 1956, con l'album Belafonte. Sempre nello stesso anno esce poi Calypso, che venderà oltre un milione di copie. Iniziò il fenomeno. Famosissima la canzone Banana Boat Song, che in poco tempo invase le case americane. Celebri anche i brani Jamaica Farewell, Island in the Sun, Try to Remember e Coconut Woman.

La carriera e il grande impegno sociale

Harry Belafonte ha portato alla ribalta artiste come Miriam Makeba e Nana Mouskouri. Lavorò anche con il giovane Bob Dylan. Recitò come attore nel film La fine del mondo (1959), in cui interpretò la parte del minatore Ralph Burton. Negli anni ha lavorato a una lunga produzione di album, continuando anche con la sua carriera di attore. Il suo ultimo film risale al 2018, BlacKkKlansman. Per quanto riguarda la musica, l'ultima esibizione risale al 2003. Nel 2012, nel corso del Festival del film di Locarno, gli è stato consegnato il premio alla carriera.

Belafonte viene ricordato per le sue battaglie per i diritti civili. Nel 1985 si unì al gruppo dei 45 artisti che lavorarono a We Are the World, brano musicale composto a scopo benefico che vide l'impegno di celebrità della musica come Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder e Bruce Springsteen. Nel corso della sua carriera e della sua vita, lottò per il riconoscimento dei diritti dei neri americani, ottenendo vari riconoscimenti. Fel 1987 fu nominato ambasciatore dell'Unicef.

La morte

Harold George Bellanfanti Jr. Si è spento oggi, come annunciato dalla stampa estera, all'età di 96 anni. Il mucista è morto nella sua casa di Manhattan, nell'Upper West Side.