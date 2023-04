“Murdoch risarcì in segreto il principe William”. La rivelazione di Harry

Una lauta transazione extragiudiziale in una vicenda di intercettazioni telefoniche illegali, protagonisti Rupert Murdoch e il principe William: una storia rimasta segreta fino a oggi ed emersa “grazie” al principe Harry. Come si evince dalle carte di una battaglia legale tra il duca di Duca di Sussex e il Sun, nel 2020 il colosso editoriale che fa capo al novantaduenne versò “una grande somma di denaro” all’erede al trono britannico, un ingente risarcimento legato a una serie di intercettazioni non consentite che coinvolse il già citato Sun e News of the World, poi chiuso in seguito a uno scandalo di violenza di massa della privacy.

“Murdoch risarcì in segreto il principe William”

Il caso di hacking telefonico fa parte dei documenti depositati martedì dagli avvocati di Harry di fronte all'Alta Corte di Londra, alla ripresa delle udienze del procedimento avviato tempo fa dal principe cadetto contro il gruppo Murdoch. Entrando nel dettaglio della battaglia legale, il fratello di William esige delle scuse pubbliche da parte del magnate statunitense – con tanto di approvazione della nonna, la defunta regina Elisabetta II, riporta il Guardian – sulla base di un impegno vincolante che sarebbe stato preso prima del 2012 con la Royal Family in cambio di un accantonamento di azioni legali precedenti riferite a intercettazioni illegali imbarazzanti risalenti al passato fatte dal Sun e da News of the World.

Le intercettazioni illegali chiamarono in causa la defunta principessa Diana e anche la telefonata del “tampon-gate” tra l’allora principe di Galles Carlo e l’attuale regina consorte Camilla, impegnati in una relazione clandestina negli anni Ottanta. Una vicenda chiusa in grande silenzio per volontà della famiglia reale: “l’istituzione voleva disperatamente chiudere il caso” senza altre pubblicazioni. Ma la cui definizione non è mai stata approvata da Harry, che ha dunque deciso di adire le vie legali. Dal canto suo, il gruppo Murdoch respinge l’iniziativa legale in quanto anche tardiva, essendo riferita a questioni risalenti in gran parte a oltre venti anni fa.