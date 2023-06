Naomi Campbell di nuovo madre: ma è "giallo" sulla gravidanza

Naomi Campbell è diventata madre per la seconda volta. La top model britannica ha presentato al mondo il suo secondogenito a due anni e mezzo esatti dalla nascita della prima figlia. Lo ha fatto pubblicando una foto del bambino tra le sue braccia con la mano della primogenita, che tiene quella minuscola del neonato. Ma come già era accaduto lo scorso febbraio, quando Naomi aveva svelato di essere diventata madre, l'annuncio ha alimentato il mistero sulla gravidanza.

La prima foto social del bambino

" Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall'amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza ", ha scritto Naomi Campbell su Instagram pubblicando il primo scatto del neonato circondato dall'affetto di mamma e sorellina e proseguendo nel messaggio: " Sei un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto Bimbo. Non è mai troppo tardi per diventare madre" . La top model inglese ha accolto il secondogenito a un anno e mezzo di distanza dall'arrivo della prima figlia, che venne presentata ufficialmente sulla copertina di Vogue Uk a febbraio 2022. La piccola aveva nove mesi quando la Campbell decise di annunciare la maternità, ma subito esplose il "giallo" sulla gravidanza.

L'ombra della maternità surrogata