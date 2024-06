Naska come Iovino, picchiato dopo il commento sui figli di Fedez. Il rapper: "Doveva chiedere scusa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre mesi dopo i fatti avvenuti nel locale Lucid, si scopre come sono davvero andate le cose tra Fedez e Naska. Lo scorso marzo i due rapper finirono al centro dei pettegolezzi per una presunta scazzottata avvenuta all'interno del noto locale milanese pare per un commento poco gradito da Federico Lucia sull'ex moglie e i figli. Oggi, a distanza di tempo, la verità è emersa per bocca dei diretti interessati, ma l'intera vicenda ha assunto connotati inquietanti vista la similitudine con il pestaggio di Cristiano Iovino.

Fedez e Naska, la rissa a Lucid

Per comprendere le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dai protagonisti della vicenda occorre però fare un passo indietro. Il 19 marzo scorso inizia a circolare la notizia di uno scontro fisico tra Fedez e il collega Diego Naska avvenuto durante il release party dell'ultimo album del rapper Tony Effe. Fabrizio Corona e Dagospia rilanciano alcune indiscrezioni su quanto avvenuto all'interno del Lucid: "Il motivo della rissa sono stati i figli Leone e Vittoria". I diretti interessati non commentano, ma allo stesso tempo non smentiscono e la vicenda passa ben presto in secondo piano rispetto ai nuovi guai di Fedez, il quale finisce invischiato nel pestaggio di Cristiano Iovino.

La versione di Fedez

Il riserbo sulla rissa è finito, però, nelle scorse ore, quando Federico Lucia è stato ospite di una diretta su Twitch con GrenBaud e rispondendo alla domanda diretta del tiktoker ha raccontato la sua versione dei fatti. "Un loro amico ha fatto un post dicendo che si scopava mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà. Diego Naska ha commentato ridendo, io gli ho chiesto cosa lo facesse ridere e di chiedermi scusa. Non l'ha voluto fare. Se tiri in mezzo i miei figli, sono fatto così, perdo il controllo. Non sto dicendo che sia giusto", ha dichiarato il rapper, ammettendo tra le righe di essersi scontrato fisicamente con Naska.

La replica di Naska

Totalmente diversa, invece, la versione di Diego Naska, che ha parlato di un'aggressione di gruppo sulla falsa riga di quella compiuta dall'ex marito di Chiara Ferragni insieme a altre cinque persone contro Cristiano Iovino. "Lo sapete se commentate con stupore un post - perché era una gif di stupore e non stava ridendo - il diretto interessato può venire a prendervi a mazzate con altre tre persone? Tre contro uno... mezza seg...", ha raccontato Naska in un video condiviso sui social in risposta alle dichiarazioni di Fedez.

"Non sapevo nemmeno che la violenza è il mezzo prediletto di chi si batte per la salute mentale e il benessere dei giovani. Prossima volta che vai a un convegno invitami, magari passami a prendere tu, magari senza Van con dentro cinque persone. Meglio con la smart da solo", ha concluso il rapper e Fedez non ha replicato.