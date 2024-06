"Sceglie le star di Onlyfans". Cosa succede ai party di Fedez (e cosa chiede il rapper)

Ascolta ora 00:00 00:00

Giovanissime, di bella presenza e con molti follower. È l'identikit delle star di Onlyfans che vengono selezionate per partecipare agli eventi esclusivi organizzati da Fedez. Una consuetudine nei party organizzati dai rapper e dagli artisti della scena trap, alla quale Federico Lucia non si è sottratto. A raccontare ciò che succede alle feste organizzate dal rapper di Rozzano è stata una star di Onlyfans, Manuela La Cetacea, 26 anni, che in una intervista rilasciata al settimanale Gente ha svelato come funziona la selezione delle ragazze e che a sceglierle è proprio Fedez.

Chi sono le ragazze dei party di Fedez

"Devono essere di bella presenza, con i tacchi, carine e con po' di follower. Età tra i 20 e i 25 anni. Vengono tutte gratis", ha raccontato Manuela che su Onlyfans ha un seguito di 40mila seguaci, ai quali offre contenuti espliciti di soft porno. È questo l'identikit delle ragazze che erano presenti all'ultimo evento organizzato dall'ex marito di Chiara Ferragni, il release party per il lancio del brano "Sexy Shop", dove il rapper duetta con Emis Killa. Manuela è stata una delle prime star di Onlyfans a venire contattata per partecipare all'evento. "L'invito è arrivato da un'amica che si occupava di portare le ragazze immagine. E io giro gli inviti sul mio canale Telegram Onlyfans. Dico alle ragazze di mandarmi il profilo e lo giro per l'approvazione", ha spiegato La Cetacea.

"Guardano i profili delle ragazze e scelgono"

In effetti erano diverse le ragazze di OnlyFans presenti al party, invitate esplicitamente come ‘ragazze immagine’, per bere, ballare e fare storie Instagram. Molte di loro sono comparse nei numerosi video condivisi sul web dallo stesso Fedez e dagli ospiti presenti nel locale milanese, dove era stato organizzato l'esclusivo evento. Ad avere l'ultima parola sulla partecipazione delle giovani divette della popolare piattaforma di contenuti hard sarebbe il rapper e i suoi amici. "Da quel che so di Fedez e dei suoi amici, tipo Taxi B che era alla festa con lui.

Si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze e dicono ‘questa sì e questa no'", ha concluso Manuela, parlando della. La star di Onlyfans è stata più ermetica invece sui fantomatici after party: "Io per il dopo non ho avuto informazioni. E mi fermo qui".