"I figli non si toccano". Rissa tra Fedez e il rapper Naska al party di Tony Effe

L'uscita del nuovo album di Tony Effe ha suscitato clamore non tanto per il fastoso party organizzato a Milano dall'entourage del rapper, quanto per la fantomatica rissa, che si sarebbe scatenata durante la serata tra due ospiti vip. All'evento c'erano molti esponenti della scena rapper e trapper nazionale - tra i quali Lazza, Tedua e Fedez - e proprio quest'ultimo sarebbe finito al centro di una rissa con un altro artista emergente, Naska. L'indiscrezione è arrivata dal sito di Fabrizio Corona e confermata con ulteriori dettagli da Dagospia, facendo diventare di fatto il pettegolezzo una notizia.

Fedez e la rissa al party di Tony Effe

L'alterco verbale e fisico tra i due rapper sarebbe avvenuto durante la serata del lancio del nuovo disco di Tony Effe e Fabrizio Corona ha fornito alcuni dettagli sull'accaduto. " Fedez ha fatto una rissa molto accesa al release party di Tony Effe. Non è una cosa apprezzabile, perché oramai Fedez è grande e non è più quello di un tempo e non ha bisogno di dimostrare di essere un maschio alfa in questo modo ", ha dichiarato l'ex re dei paparazzi, svelando il motivo che avrebbe scatenato la rissa: " A quanto pare i suoi figli. Questo succede a tutti i padri che amano, incondizionatamente, gli unici veri amori della propria vita ". Nel fare trapelare l'indiscrezione Corona non ha fatto nomi utili a identificare il protagonista della rissa con Fedez, ma a questo ci ha pensato Dagospia.

Fedez, Naska e la rissa al Lucid