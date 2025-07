Nek, la vera storia dietro la canzone "Laura non c'è", il matrimonio con Patrizia Vacondio e le due figlie: 5 cose sul cantante

All'anagrafe Filippo Neviani, Nek è uno dei cantanti e musicisti più famosi d'Italia, con all'attivo oltre dieci milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Alle prese con un nuovo tour, che a novembre lo porterà anche a suonare negli Stati Uniti, Nek non si è mai fermato e ha continuato a cantare sin dal suo debutto. Volto amato anche sul piccolo schermo, grazie alle sue più recenti condizioni, Nek è un personaggio molto seguito nell'ambiente dello spettacolo italiano. Ecco allora 5 cose che forse non sapete sul cantante di Sassuolo.

Il debutto nelle band

Sebbene oggi siamo abituati a considerarlo un cantante solista - salvo il duo organizzato con Francesco Renga per un tour - Nek ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica come parte di gruppi musicali. Nel 1986, ha fondato con Gianluca Vaccari il duo di musica country Winchester, per poi passare, nel 1989, nel quartetto rock che si ispirava ai Police chiamato White Lady. Nel 1991, però, decise di tentare la carriera da solita: partecipò al Festival di Castrocaro con il brano Io ti vorrei e poi scrisse Figli di chi per Mietta e i Ragazzi di Via Meda, che la presentarono al Festival di Sanremo 1993, a cui Nek partecipò nelle Nuove Proposte con il brano In te, dedicato a una ragazza incinta. Il vero salto, però, avvenne al Festival di Sanremo del 1997, dopo il passaggio di Nek alla Warner Music, quando il cantante presentò il brano Laura non c'è.

Laura non c'è: il film e la verità dietro la canzone

Scritta insieme a Massimo Varini e Antonello De Sanctis, Laura non c'è ebbe un successo internazionale, al punto da diventare disco d'oro anche in Francia e in Spagna. Il successo fu tale che dalla canzone venne tratto anche un film, uscito nel 1998 e diretto da Antonio Bonificio, in cui la Laura del titolo è interpretata da Gigliola Aragozzini, la figlia di Adriano Aragozzini, organizzatore del Festival di Sanremo, morta nel 2001 a causa di una leucemia. Non tutti sanno, però, che Laura non c'è racconta una storia vera. A svelare il segreto è lo stesso Nek, durante un'intervista con il Corriere della Sera. Il cantante, infatti, ha detto che il brano è autobiografico, con un "riferimento molto personale." Il cantante ha spiegato che il successo della canzone è dovuto al fatto che tutti, almeno una volta nella vita, hanno avuto a che fare con una "Laura", il che rende il brano universale. Per quanto riguarda la sua storia, Nek ha detto che "Laura ha fatto parte della mia vita e quando si è staccata da me mi è dispiaciuto. Mi è rimasto l'amaro in bocca. Non l'ho più rivisto."

Il matrimonio con Patrizia Vacondio

Dal 2006, Nek è sposato con Patrizia Vacondio, donna originaria di Sassuolo classe 1973, che è rimasta accanto a lui in tutte le fasi della sua carriera. Un matrimonio, giunto alla fine di un lungo fidanzamento, che ha affrontato alti e bassi. Patrizia Vacondio, infatti, ha scelto di rimanere al fianco del marito anche dopo aver scoperto che lui l'aveva tradito. A raccontarlo è stato lo stesso Nek che, in un'intervista riportata da Libero, ha raccontato: "Faccio un mestiere che induce in tentazione. Le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti. Ora non mento più. Non importa che fosse ‘Sono da un amico’ o ‘Sono a casa tranquillo’. Conta che stavi facendo altro, hai cambiato il senso delle cose, distorto la realtà, non sei stato trasparente. Io e mia moglie ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio. Chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra". Il tradimento, avvenuto con una donna conosciuta nel parcheggio di un pub, avrebbe portato alla creazione del brano Fatti avanti amore.

Le figlie e l'importanza della famiglia

Con il matrimonio, Nek si è anche scoperto subito padre. Senza alcun tentennamento, infatti, il cantante ha adottato Martina, nata da una precedente relazione di Patrizia con Niccolò Taroni. Il loro rapporto padre-figlio è sempre stato speciale, tanto che, quando Martina si è sposata, nel luglio 2024, Nek l'ha accompagnata all'altare, insieme al padre naturale della ragazza. Nel 2010, inoltre, Nek e Patrizia hanno avuto una bambina, Beatrice, che ora sta affrontando la delicata fase dell'adolescenza e che Nek di tanto in tanto racconta sui social. In un'intervista rilasciata a Verissimo, Nek ha detto che per lui non c'è niente di più importante della famiglia: "Se stanno bene mia moglie e le ragazze, io sono okay anche sul palco. Prendo tanta energia da quello che succede in casa mia."

La passione per i trattori