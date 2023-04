"Nessun tradimento": Stefano Macchi rompe il silenzio su Anna Pettinelli

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra il doppiatore e produttore Stefano Macchi e la modella Elisa D’Ospina che diventeranno presto genitori del loro primo figlio. I due, nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, hanno raccontato qualche dettaglio in più sulla gravidanza, svelando il nome del bebè in arrivo. Inoltre, Macchi ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia con la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli.

Il piccolo in arrivo

Già ad inizio gennaio, Stefano ed Elisa avevano svelato il sesso del bebè in arrivo: un maschietto. La modella ha spiegato al settimanale Oggi che fino ad ora la gravidanza è stata abbastanza tranquilla con nausee molto forti all’inizio, svelando anche che l’idea di avere un bambino era nei loro piani sin da quando si sono conosciuti lo scorso anno: “Si chiamerà Niccolò. Da quando lo scorso anno, io e Stefano ci siamo incontrati parlavamo sempre di questo bambino, come se ci fosse già”. Il piccolo dovrebbe nascere all’inizio di maggio e, come spiegato da Stefano, avrà anche un secondo nome: “Anche il nome ci è venuto in mente in contemporanea. Il secondo nome sarà Luciano, come mio papà, che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa”.

Stefano sulla fine della storia d'amore con Anna Pettinelli

Stefano ed Elisa si erano fidanzati da pochissimo quando è arrivata la notizia della gravidanza della modella e quindi, a poca distanza dalla fine della storia d'amore di Stefano Macchi con Anna Pettinelli, durata circa otto anni. Nel dicembre del 2022, la conduttrice radiofonica aveva così commentato la nuova relazione dell’ex compagno e la gravidanza di Elisa D'Ospina: "Sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo" - aveva dichiarato a Gente - "Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che però dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito".

Stefano fino ad ora non aveva mai replicato alla Pettinelli e, intervistato dalla rivista Oggi, ha deciso di rompere il silenzio sull’argomento spiegando, inoltre, che non c’è mai stato alcun tradimento: "Non voglio lasciare spazio per le polemiche, andare verso Elisa è stato il percorso più bello e naturale”. A questo punto, Elisa ha anche precisato che lei e Stefano, prima di intraprendere la loro storia d’amore, hanno chiuso tutte le loro storie passate e che, quindi, da parte loro c’è la massima serenità. Poi Macchi ha specificato: “Nessuno ha tradito nessuno, tanto per essere chiari. Sono uscito dalla relazione sereno e ho cercato di mantenere rapporti cordiali. Non è stato lo stesso dall'altra parte. Me ne dispiace molto, ma pazienza. Quello che mi interessa è la serenità familiare, con Niccolò che sta arrivando e con Elisa, la donna della mia vita".