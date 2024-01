"Nessuno sapeva dell’intervento…" Altre ombre sulla salute di Kate Middleton

Si sta creando un vero e proprio caso mediatico attorno all’operazione chirurgica all’addome a cui Kate Middleton si è sottoposta lo scorso 17 gennaio. Su di lei poche informazioni, come sono languide le dichiarazioni ufficiali che trapelano dalle mura di corte. Scongiurato la paura di un tumore maligno, neanche i ben informati sono a conoscenza dei motivi di questo intervento e sul perché la futura Regina è stata costretta a rimandare tutti i suoi impegni almeno fino a Pasqua. Un mistero che si infittisce ogni giorno di più e che sta interessando sia i royal watcher che i media britannici, come quelli americani. Questo perché, da quel che sembra, l’operazione non sarebbe così semplice e soprattutto non si spiega il motivo della segretezza. A dare agio al gossip reale – se così lo si vuole chiamare – ci ha pensato Tessa Dunlop. Lei è una storica e si interessa proprio dei menage che ci sono all’interno delle famiglie monarchiche. In un articolo che è stato pubblicato su People, la storica rivela che ci sono troppi punti oscuri sulla vicenda.

Pur riuscendo a comprendere il fatto che Kate Middleton non sai un cittadino londinese comune e, quindi, un po' si segretezza sulla sua vita privata è d’obbligo, la storica ammette che la questione è gestita fin troppo bene proprio per evitare che possano trapelare news e pettegolezzi sulla salute. Dalla mail inviata alla stampa ben 90 minuti dopo quella in cui si parlava di Re Carlo e delle sue condizioni, fino al sibillino confronto con i media: per Tessa Dunlop è tutta una strategia. “ Nessuno sapeva niente, da quel sembra – aggiunge nel breve articolo che è stato pubblicato su People -. C ome ho avuto modo di constatare, ci sono state tutte le intenzioni fin dall’inizio di mantenere il riservo sulla vicenda. A corte solo il marito e Carlo come Camilla sapevano dell’intervento e nessun altro. Neanche i confidenti di Kate erano a conoscenza né delle sue condizioni né del fatto che si sarebbe dovuta sottoporre a un’operazione ”, commenta la storica.

Come fa notare ancora il magazine americano, il ricovero e l’intervento sono stati una sorpresa non solo per gli inglesi ma anche per gli amici di Kate. In pochi sapevano, solo persone fidatissime, quelle che mai avrebbero potuto diffondere indiscrezioni. Kate Middleton si è vista l'ultima volta in pubblico alla tradizionale messa di Natale con il resto della royal family, a Sandringham, il 25 dicembre. Era in ottima forma, sorridente e nulla lasciava presagire problemi di salute. Qualcosa potrebbe essere accaduto dopo, durante le vacanze ad Anmer Hall?